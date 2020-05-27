Почему горожане уже два месяца не могут попасть в баню?

За время чрезвычайного положения более десяти бань, а также многочисленные сауны в городе Атырау постановлением главного санитарного врача области были закрыты. То есть та категория людей, которые вынуждены пользоваться услугами общественных бань, были лишены элементарного права помыться.

К канализационным линиям, по данным пресс-службы АО «Атырау облысы Су Арнасы», не подключены частные дома 95% жителей региона, поэтому далеко не у всех имеются ванные комнаты с горячей водой. К примеру, Дарига Б. живет по улице Мендешова, в районе драмтеатра. Бани у них никогда не было, так как вырыть во дворе большой котлован для септика не удается из-за высокого уровня грунтовых вод: стоит только выкопать полметра яму, она тут же наполняется. Поэтому септик используют только для хозяйственных нужд. Возведение полноценного отстойника –недешевое удовольствие, для этого надо будетприглашать специалистов, чтобы они правильно проложили трубы. Словом, очень затратное дело, которое по карману единицам.

До режима ЧП и закрытия всех общественных объектов женщина, обратившаяся с просьбой о помощи в редакцию «ПК», раз в неделю всей семьей посещала баню в микрорайоне СМП-136. Однако уже два месяца как облюбованная ими «Монша» не работает. Поэтому семье Дариги приходится по очереди ходить к родственникам, которые, к счастью, понимаяситуацию, пускают их в дом принять ванну.

– Сейчас уже можно свободно передвигаться по городу, а в апреле было совсем туго – автобусы не ходили, выходить из дома не разрешали. Мы дважды купались в бане у соседа, который в свое время смог вырыть в своем дворе большой септик. В первый раз хозяин с нас денег не брал, постеснялся, наверное. Потом, когда напросились уже во второй раз, он прямо сказал, что вызывал вакуумную машину-ассенизатор за 11 тысяч на откачку десяти кубов, поэтому пришлось заплатить за всю семью, а нас семь человек. В итоге вышлопять тысяч. Теперь ездим к родственникам, делимся на группы, чтобы их не беспокоить, –жалуется Дарига.

Другая наша собеседница проживает в микрорайоне Привокзальный и посещает одну из местных бань – еле-еле уговорили хозяина открывать по вечерам, даже с нарушением карантинного режима. И тот пошел на риск, хотя и заработал немало – людям пришлось платить по двойному тарифу.

– А куда нам еще идти? Малышей сами дома искупать можем, а взрослым как быть? Иногда просились к знакомым в квартиры. Никто не отказал, правда, но уж больно неудобно себя чувствуешь. Да и еще, кто захочет пускать постороннего человека во время карантина? Ждем, когда бани полноценно заработают, – надеется она.

В свое время проблему отсутствия ванных и душевых у жителей в одном из своих роликов осветил даже известный казахстанский комик Турсынбек Кабатов. В то время как местные исполнительные органы, отделы жилищно-коммунального хозяйства, управление контроля качества товаров и услуг деликатно обходят ее стороной. И ведь каждый прекрасно понимает, что может статься с человеком, если он не помоетсяхотя бы две недели, а там и до распространения инфекций недалеко.

Марина КУАНЫШЕВА

СПРАВКА «ПК»

В среднем в неделю семья из пяти человек тратит на баню 3500 тенге из расчета 700 тенге на человека при минимуме запросов – без парилки, в общем зале. В месяц сумма затрат составит около15 тысяч тенге, если мыться лишь четыре раза в неделю. Фактически добрая половина населения города оставлена один на один со своей проблемой, хотя от людей требуют поддерживать чистоту, соблюдать гигиену. Карантин обнажил многие вопросы жителей, в том числе и эту.