Плачут ли богатые больше?

Станет ли Казахстан прогрессивным, поменяв систему подоходного налогообложения? Смысл идеи в том, что люди, которые зарабатывают мало, должны платить меньше налогов. А люди, зарабатывающие очень много и считающиеся богатыми, должны платить больше налогов.

Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт ТОКАЕВ, «во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода». К примеру, если человек зарабатывает до 250-300 тысяч тенге, он не должен платить налог в 10 процентов, он может платить налог примерно в 7 процентов. Доходы от 300 тысяч тенге до полутора — двух миллионов тенге, будут облагаться налогом в 10 процентов, как было и раньше. Но люди, зарабатывающие более 25 миллионов тенге в год, будут отдавать государству больше десяти процентов. В целом, какую сумму они должны платить, должна определить комиссия. По мнению Президента, подоходный налог не должен превышать 15 процентов.

Бедность за порог

Итак, предложение высказано, Правительству дано поручение проработать этот вопрос и внести свои предложения. Далее стоит ожидать коллективного обсуждения вопроса, в том числе с привлечением общественности, депутатов, специалистов, экспертов. Но уже сейчас в обществе высказываются разные мнения относительно предполагаемого новшества. Одни считают, что проблема ни в ИПН, а в отсутствии эффективного управления и распределения государственных средств. И если навести четкий порядок в этой сфере, то денег сразу на все хватит и без увеличения ИПН и залезания в карман каждого гражданина. Другие считают, что социальная справедливость требует богатых облагать пропорционально больше. Но почему человек, который в свое время учился, занимался самообразованием и сейчас трудится и зарабатывает хорошие деньги, должен платить больше, чем тот, который может быть и не предпринимает усилий, чтобы жить лучше? При том, что они оба будут пользоваться общественными благами одинаково. Ездить по одной и той же дороге, ходить по одному и тому же тротуару и т.д. И разве тот, который зарабатывает больше, виноват в том, что заработок у него выше, чем у других? Третьи высказываются относительно того, что надо проявлять сочувствие менее одаренным и менее удачливым своим согражданам. Мол, товарищи богатые, а вас не коробит, когда вы едете один в дорогом авто, а ваши соотечественники набиваются битком в автобус, или когда ходите в дорогую клинику, а люди ругаются в очередях в госполиклиниках? Неужели не будет приятно, если город закупит больше автобусов, откроет новые современные клиники для всех людей, для наших с вами сограждан?

Деловая реакция

Как на инициативу отреагировали атырауские бизнесмены? Тоже по-разному. Крупный предприниматель Алибек СЕМГАЛИЕВ заявил, что он поддерживает инициативу Президента о введении прогрессивной шкалы налогообложения и даже считает самым правильным фактором социальной справедливости.

— Такая практика используется во всех развитых странах мира. Люди, которые много зарабатывают, должны нести основную тяжесть налоговых платежей в бюджет. При этом необходимо учитывать, что система налогообложения должна затрагивать не только прямую зарплату, но такие вещи, как доходы от процентов по депозитам, доходы от биржевой деятельности, акций, облигаций, недвижимости и автотранспорта,- высказывается Алибек СЕМГАЛИЕВ.

— Новшество коснется вашего бизнеса. Вы готовы больше платить налогов?

— Да.

Глава крестьянского хозяйства Аманжол ЕСКАРАЕВ обратил внимание на сложность ведения бизнеса на селе, сокращение субсидий. В регионе рискованное земледелие – жара, редкие дожди. А без воды вырастить грубые корма сложно, требуется ручной полив. Поэтому это очень дорого. Себестоимость продукции на 60-70 процентов зависит именно от воды. В прошлом году ждали субсидий на воду, но не дождались, а со своей стороны водники, не дождавшись оплаты, подали на сельхозтоваропроизводителей в суд.

— Если мы еще будем платить большие налоги, то уже дальше просто некуда, — сокрушается Аманжол Ескараевич. – Люди хотят дешевое молоко хорошего качества, а для сельхозников условий нет. Чиновники даже не знают, какие у нас есть затраты, все расписано до тиына, все в дело, экономить просто уже не на чем. Если дела и дальше так пойдут, то плохи будут дела, разоримся. Предпринимателей на селе вообще надо освободить от налогов, а не считать, сколько они там имеют прибыли. Коронавирус больно бьет по экономике нашей страны, и теперь за счет налогов хотят все возвратить. Как нам жить и развиваться?

Правозащитник, президент некоммерческой организации «Eurasian Expert Council» (Информационный аналитический фонд) Чингиз ЛЕПСИБАЕВ считает, что прежде чем Казахстан перейдет к прогрессивной ставке налогообложения, у нас должен быть проведен ряд реформ.

— В первую очередь мы должны реформировать систему учета. У нас сейчас налогообложение идет по физическим лицам индивидуально, а необходимо сделать так, чтобы считали не только налоги физических лиц, а налоги и доходы домохозяйств. Это позволит у всех людей, которые имеют имущество, но при этом не платят никаких налогов, раскрыть источник доходов, — предлагает Чингиз Лепсибаев. — Во-вторых, понять, сколько человек получает на самом деле, какой у него доход. Необходимо вывести из другой юрисдикции те деньги, которые многие наши граждане укрывали. Я имею в виду оффшорные зоны, различные Виргинские острова, Панаму и т.д. Просто расширить нашу налогооблагаемую базу в несколько раз. Также необходимо принять пакет законов об индивидуальном банкротстве с внесением соответствующих поправок в Гражданский Кодекс и в налоговое законодательство.

Почему? Если у нас сейчас гражданин в силу каких-то обстоятельств должен кому-то, он не может, в отличие от всех капиталистических стран, а у нас сейчас социализм чистой воды, объявить себя банкротом. Он полностью отдан на растерзание судебным исполнителям. То есть нужно обеспечить, чтобы, как и для юридических лиц, создавалась комиссия, которая позволит гражданину реструктурировать свои долги, брать какие-то займы, чтобы была реальная возможность выпутаться из любых долгов.

По мнению правозащитника, прогрессивная шкала налогообложения в нашем восприятии имеет существенный минус и заключается он в том, что он отпугивает богатых людей.

-А мы не должны отпугивать богатых людей, а мотивировать их больше зарабатывать. И не должны наказывать высококлассных специалистов, что у нас проблемы с планированием экономики. Если все это будет сделано, то это, на самом деле, очень крутая мера, лишь бы все это делали люди с честными руками, — считает эксперт.

За границей платят

Казахстан намерен пойти по зарубежному опыту оплаты прогрессивного подоходного налога. А сколько там платят?

В Германии подоходный налог с физических лиц — основной источник государственных доходов — он дает около 40% всех налоговых поступлений. Здесь действует прогрессивная шкала налогообложения. Его минимальная ставка — 19%, максимальная — 53%. Налогом облагается доход физических лиц из разных источников (в том числе с доходов, полученных и в других странах, если они ещё не были обложены налогом). В подоходный налог входит: налог на заработную плату, налог на доходы с капитала. Подоходным налогом также облагаются все доходы промышленной и сельскохозяйственной деятельности, самостоятельного и несамостоятельного труда, владения капиталом, сдачи жилья, сдачи в аренду какой-либо собственности и т. д. Не облагаемый налогом минимум в Германии — девять тысяч евро на человека. Так, если общий доход семейной пары не превышает в год 18 тысячи евро, то она освобождается от уплаты налогов.

В США подоходный налог тоже самый крупный источник доходов федерального бюджета. Взимается он с личного дохода населения, включая доход от индивидуального бизнеса. Подоходный налог предполагает наличие необлагаемого минимума и определенных скидок, а также разнообразных личных расходов (например, транспортные издержки, взносы в благотворительные фонды, расходы по уходу за детьми, расходы на медицинское обслуживание в определенных пределах и др.). Ставки налога прогрессивные, после реформы Клинтона они составляют для семейных пар: при доходе до 36,9 тыс. долларов — 15 %; 36,9 — 89,2 тыс. долларов — 28 %; 89,2 — 140 тыс. долларов — 31 %; 140 — 250 тыс. долларов — 36 %; свыше 250 тыс. долларов — 39,6 %.

Налог на прибыль также взимается почти во всех штатах и не столько имеет фискальную направленность, сколько используется в качестве метода воздействия на экономическую ситуацию. Практически во всех штатах взимается налог на имущество, который уплачивают как физические, так и юридические лица. Ставки налога различаются и варьируются в размерах от 0,5 до 5%. Кроме того, штатами взимается налог на наследство, всевозможные акцизы, налог на капитал и лицензионные сборы, а работодатели производят обязательные отчисления на выплату пособий по безработице.

В Австрии суммы налога велики и могут иногда достигать даже 50% от дохода. А австрийцы считаются образцовыми налогоплательщиками, ведь идут эти средства на оздоровление экономики, организацию социальных выплат и медицину. Минимальный порог, который начинался с зарплаты в 11,000 евро в год, стал облагаться по заниженной ставке (25%).Более того, лица, получавшие ранее от 60 до 90 тысяч евро в год, также выигрывают от новой системы ставок налога, поскольку платят не 50%, а 48% налога. Казалось бы мелочь, но на таких суммах в течение года разница будет заметной.

Понятно, что вопрос введения прогрессивной шкалы налогов в Казахстане пока остается открытым, и большие дискуссии по этому вопросу еще впереди. И поэтому, чтобы нашему читателю было о чем подумать, мы добавим, что, как проинформировала «ПК» пресс-секретарь департамента государственных доходов Атырауской области Алия БАЙТЕМИРОВА, в прошлом году общая сумма уплаченного индивидуального подоходного налога составила 120 млрд. 14 млн. 32 тыс. тенге. А это составляет 36,2% от общего поступления всех местных налогов в бюджет Атырауской области.

Светлана НОВАК