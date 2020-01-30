О новом ГПЗ в Макате в вопросах и ответах

Информация предоставлена пресс-службой Министерства энергетики, которое возглавил Нурлан Ногаев. А официальным представителем ведомства стал Серикжан Ерментаев.

-Когда планируется начало строительства и его завершение (ввод в эксплуатацию)?

-Начало строительства ГПЗ запланировано на 2020 год. Общий период строительства – 2,5 года.

-На каких условиях будет поставляться газ на ГПЗ, кто будет оплачивать и кто определяет стоимость газа?

-Условия поставки газа и его стоимость обсуждаются между национальным оператором АО «КазТрансГаз» и акционерами СевероКаспийского проекта «Норт Каспиан оперейтинг компани» (NCOC).

-Где будет расположен новый ГПЗ и как он будет влиять на общую обстановку района, где будет санитарно-защитная зона НКОК и будут ли приняты меры защиты или переселения некоторых поселков, расположенных рядом (по примеру Саркамыс ТШО)?

-Предполагаемый ГПЗ будет расположен к северо-востоку от Установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» на территории Макатского района Атырауской области. Объект будет расположен в 25 км восточнее железнодорожного разъезда Карабатан и в 60 км от города Атырау. Расчет рассеивания показал, что при достижении предельной допустимой концентрации выбросов (с учетом наихудшего сценария при аварийном сбросе и работе всех источников выброса одновременно), расстояние до населенного пункта от территории предприятия должно быть не менее 1080 метров. С учетом данных расчетов санитарно-защитная зона (далее — СЗЗ) на ГПЗ принята не менее 1200 метров. В пределах расчетной СЗЗ ГПЗ населенные пункты отсутствуют. Переселение не планируется. СЗЗ УКПНиГ «Болашак» составляет 7 км. Проектируемый ГПЗ будет располагаться на расстоянии 12.65 км от УКПНиГ «Болашак». При этом расстояние между границами СЗЗ УКПНиГ «Болашак» и проектируемого ГПЗ будет составлять 4.45 км. В этой связи, СЗЗ двух вышеуказанных заводов между собой не пересекаются.

-Что будет происходить с отходами производства? И, в частности, с жидкой серой?

— При эксплуатации ГПЗ Кашаган планируется, что все образующиеся отходы будут передаваться специализированным организациям, которые имеют соответствующие документы на право обращения с отходами, для вывоза, обезвреживания, утилизации и захоронения. При этом, в рамках данного проекта предусматривается установка грануляции, который будет обеспечивать выпуск гранулированной серы. В отличие от производства комовой серы, при грануляции практически не образуется пыли и запаха. Каждая гранула представляет собой полусферу размером от 2 до 5 мм и находится в полимерной оболочке, что предотвращает ее растворение. На выходе с конвейера готовая продукция фасуется в современную упаковку-герметичные мешки «биг-бэги». Такая упаковка полностью исключает контакт серы с окружающей средой. Важный экологический аспект — избавление от комовой серы, сыпучего материала, хранение которого неизбежно связано с образованием большого количества вредной пыли.

— Можно ли считать данный проект начальным по будущему следующих фаз проекта Кашаган, а именно истощение нефтеносного пласта и вывод сырого газа на берег, чем закачка его в пласт по поддержанию давления?

-В отношении будущих этапов освоения Кашагана сообщаем, что Министерство ведет активную работу с Подрядчиком над различными концепциями, которые рассматривают как варианты обратной закачки газа, так и экспорт газа в сыром или товарном виде (или их комбинацию). Выбор концепции дальнейшего развития Кашагана ожидается в конце 2020 года.

-Каковы итоговые инвестиции в проект? И откуда привлекли капитал?

Ориентировочная стоимость – 1 млрд. долл. США. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств инвестора и привлечения средств финансовых институтов.

Виктор Сутягин