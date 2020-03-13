Нам бы дамбы…

В Ситуационном центре Атырауской области прошло совещание областной комиссии по ЧС. Один из главных вопросов повестки дня — готовность региона к безопасному проведению весеннего паводка и снижения возможных потерь.

Руководитель отдела гражданской обороны областного ДЧС Берик Курманалиев проинформировал членов комиссии о готовности Атырауской области к предстоящему весеннему паводку.

— На сегодня областной департамент ЧС наладил тесное сотрудничество с главными управлениями МЧС по Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей Российской Федерации, в том числе и по получению данных и обмену информацией о гидрологическом режиме, — сказал Берик Курманалиев. — Возможный паводок еще впереди: предстоит таяние снега и вскрытие рек от льда там, где они берут начало. На территории Атырауской области подвержены подтоплению один город, четыре района, 34 населенных пункта, 8474 жилых домов, где проживает 27258 человек. На дорогах республиканского и местного значения имеется 28 опасных участков, общая протяженность которых составляет 166 километров.

Далее он сообщил, что для предупреждения и ликвидации последствий паводка заготовлены горюче-смазочные материалы в объеме 8 461,1 тонн, инертных материалов — 1 947 тонн, около 40 тысяч мешков, 45 палаток и 6358 кроватей и постельных принадлежностей. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций силами и средствами гражданской обороны создана группировка численностью 1652 личного состава, 561 единица техники, 70 единиц плавсредств, 50 единиц мотопомпы. В свою очередь, мобильная группа от Министерства внутренних дел составляет 310 человек, 63 единицы техники и один вертолет «Ми-8», 22 единицы плавсредств, 18 единиц мотопомпы и есмь надувных лодок. Для защиты общественной безопасности и правопорядка в местах возможного ЧС будут выделены военнослужащие Национальной гвардии и полицейские. Резерв области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций к 2020 году составил более двух млрд. тенге.

Берик Курманалиев поднял и проблемные моменты при подготовке к противопаводковым мероприятиям в рамках реализации Дорожной карты «Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации паводков на 2017-2020 годы». Согласно этой Карте, в Атырауской области запланировано три мероприятия. Из них проведено лишь одно — строительство и реконструкция 66,9 км дамб в Курмангазинском районе. На сегодня госэкспертизу проходит проект по капремонту 50,39 км дамб в областном центре. Это — защитные дамбы на побережье Каспийского моря и реки Урал в городе Атырау и его окрестностях. Планируемая стоимость проекта составляет 500 млн. тенге. А вот берегоукрепительные работы длиною 3,2 км в селе Алга Махамбетского района так и не выполнены из-за отсутствия своевременного финансирования.

В Ситуационном центре Атырауской области прошло совещание областной комиссии по ЧС. Один из главных вопросов повестки дня — готовность региона к безопасному проведению весеннего паводка и снижения возможных потерь.

Руководитель отдела гражданской обороны областного ДЧС Берик Курманалиев проинформировал членов комиссии о готовности Атырауской области к предстоящему весеннему паводку.

— На сегодня областной департамент ЧС наладил тесное сотрудничество с главными управлениями МЧС по Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей Российской Федерации, в том числе и по получению данных и обмену информацией о гидрологическом режиме, — сказал Берик Курманалиев. — Возможный паводок еще впереди: предстоит таяние снега и вскрытие рек от льда там, где они берут начало. На территории Атырауской области подвержены подтоплению один город, четыре района, 34 населенных пункта, 8474 жилых домов, где проживает 27258 человек. На дорогах республиканского и местного значения имеется 28 опасных участков, общая протяженность которых составляет 166 километров.

Далее он сообщил, что для предупреждения и ликвидации последствий паводка заготовлены горюче-смазочные материалы в объеме 8 461,1 тонн, инертных материалов — 1 947 тонн, около 40 тысяч мешков, 45 палаток и 6358 кроватей и постельных принадлежностей. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций силами и средствами гражданской обороны создана группировка численностью 1652 личного состава, 561 единица техники, 70 единиц плавсредств, 50 единиц мотопомпы. В свою очередь, мобильная группа от Министерства внутренних дел составляет 310 человек, 63 единицы техники и один вертолет «Ми-8», 22 единицы плавсредств, 18 единиц мотопомпы и есмь надувных лодок. Для защиты общественной безопасности и правопорядка в местах возможного ЧС будут выделены военнослужащие Национальной гвардии и полицейские. Резерв области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций к 2020 году составил более двух млрд. тенге.

Берик Курманалиев поднял и проблемные моменты при подготовке к противопаводковым мероприятиям в рамках реализации Дорожной карты «Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации паводков на 2017-2020 годы». Согласно этой Карте, в Атырауской области запланировано три мероприятия. Из них проведено лишь одно — строительство и реконструкция 66,9 км дамб в Курмангазинском районе. На сегодня госэкспертизу проходит проект по капремонту 50,39 км дамб в областном центре. Это — защитные дамбы на побережье Каспийского моря и реки Урал в городе Атырау и его окрестностях. Планируемая стоимость проекта составляет 500 млн. тенге. А вот берегоукрепительные работы длиною 3,2 км в селе Алга Махамбетского района так и не выполнены из-за отсутствия своевременного финансирования.

Сегодня на территории области имеется 456,8 км защитных дамб, возведенных с грунта в 1967-1994 годах. Из них 140 км нуждается в реконструкции, а 14,4 км новых сооружений в Махамбетском районе необходимо построить вновь. Все защитные дамбы и берегоукрепительные сооружения переданы акиматам городов и районов по территориальности. Однако, ежегодные работы по восстановлению плотин, нуждающихся в капремонте, не выполняются в Махамбетском, Индерском и Кызылкогинском районах. Это, в свою очередь, увеличивает риск чрезвычайных ситуаций.

Председатель областной комиссии по ЧС, заместитель акима области Алибек Наутиев выразил недоумение в связи с невыполнением запланированных ремонтных работ. По его словам, акиматы районов ежегодно обязаны либо

закладывать в районный бюджет определенную сумму для капремонта дамб, либо запросить средств из резерва области, предусматривающего проведение мероприятий по ЧС. Он поручил соответствующим местным органам власти еще раз рассмотреть и решить данный вопрос.

Тимур КАЗИЕВ