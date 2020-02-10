Мамаши, на кормление!

Врачи однозначно рекомендуют грудное вскармливание. Так как молоко матери признано идеальной пищей для маленького ребенка. Но иногда по определенным показаниям требуется искусственное вскармливание. Поэтому детишкам до года полагаются адаптированные заменители грудного молока, на приобретение которых предусмотрены средства из местного бюджета. Бесплатные смеси достаются не всем малышам, даже если они находятся на раннем искусственном или смешанном вскармливании по медицинским показаниям. Так, кто может рассчитывать на льготное питание?

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Атырауской области Айгуль Кудамановой, в поликлиниках Прикаспия ведется работа по разъяснению пользы грудного вскармливания. А при отсутствии возможности такого питания, согласно приложению к Приказу министра здравоохранения РК №666, детям до одного года, по раннему или смешанному вскармливанию бесплатно выдаются сухие молочные смеси.

— Питание выдают матерям, чьи дети находятся на искусственном вскармливании, также оно полагается по медицинским показаниям, если сами мамы болеют туберкулезом в активной форме или имеют ВИЧ-инфекцию, психические расстройства и другие тяжелые формы заболеваний, а у ребенка определенные болезни, — довели до сведения в управлении здравоохранения.

В прежние времена в Атырау работали молочные кухни и для малышей, находящихся на искусственном вскармливании, выдавали натуральные молочко и кефир. Как удалось выяснить, лет десять назад предприятие, занимавшееся поставкой молока малышам, закрылось. Мамам стали выдавать сухие молочные смеси.

Такой важный гормон

Родители, которые хотят бесплатно получать для ребенка смеси, должны обратиться в поликлинику. Матерям надо пройти медкомиссию. В обязательном порядке женщина должна сдать анализ на пролактин, то есть на гормон, связанный с деторождением. Как проинформировала заведующая педиатрическим отделением филиала ТОО «Медикер Жайык «QAMQORQP2» Бексана Магауия, пролактин необходим для развития и продукции материнского молока (лактация) после родов. Если показатели в норме, то молока у мамы для кормления малыша будет достаточно. Если нет, то ребенку, при наличии условий приказа №666, будет положено бесплатное питание.

Таким образом, после обобщения полученных данных врач по показаниям выписывает рецепт на бесплатный отпуск детской молочной смеси.Касательно докорма и количества смеси решает педиатр с учетом возраста и массы тела ребенка, ведет расчет объема и частоты кормления ребенка.

— Например, малышу от рождения до одного месяца полагается кормление восемь раз по 60 миллилитров молока. В одной мерной ложке адаптированной смеси — 30 граммов. В этом случае предусмотрено от 8 до 10 коробок с питанием, в одной коробке — 350 граммов, — пояснила БексанаМагауия.

В среднем на искусственном и смешанном вскармливании находится около 10 процентов рожденных детей. Например, в настоящее время в поликлинике №2 зарегистрировано 822 новорожденных младенца, бесплатно смеси получают 18-20 грудничков.

— В прошлом году в нашей поликлинике №2 питание получали около 50 деток, по рецептам выдали 5000 коробок, — поставила в известность медсестра по учету лекарств МанарБытыкбаева. – При необходимости мы даем дополнительную заявку в филиал Фонда социального медицинского страхования.

Каждая поликлиника в регионе оформляет заявку на молочные смеси самостоятельно. На первый квартал 2020 года поликлиника №2 дала заявку на бесплатные молочные смеси на общую сумму более 1 млн 505 тыс. тенге. И это не окончательно, так как по необходимости будет сделана дополнительная заявка, так что голодными никто из грудничков не останется.

Кормление как искусство

Смеси могут быть отличным выбором для тех матерей, которые не хотят или не могут кормить своего младенца грудью. В Атырау немало деток, которые «сидят» на смесях, покупаемых мамами самостоятельно, так как они не входят в льготный перечень приказа №666. Дефицита в таком питании нет. Огромное количество самых разнообразных смесей, которые относятся как к элитным брендам, так и к доступным среднестатистическим маркам, на полках в магазинах и дешевле, и дороже: «Нан», «Нестожен», «Нутрилон» и другие. Только врачи предостерегают о недопустимости экспериментирования со смесями.

— Несколько лет назад у меня родилась первая дочка, а для ее кормления у меня не хватало молока. Сначала не понимала, почему моя малышка постоянно капризничает. Оказалось, просто не наедается, — рассказывает жительница Атырау Жанаргуль Жанаева. – В поликлинике в ходе очередного приема малыша об этом рассказала педиатру, и мне выдали рецепт на бесплатное питание ребенку. Я была матерью-одиночкой, только закончила университет. Питание получала в молочной кухне. Молочко было в небольших бутылочках, заткнутых пробками с ваткой. Когда дочке исполнилось 7-8 месяцев, стали выдавать кефир. Слышала, что та молочная кухня закрылась. Я вышла замуж, родила еще ребенка. Молока опять не хватало, а так как я уже не входила в льготную категорию, смеси покупали сами. Да и адаптированное молоко тоже не сразу подобрали ребенку, у него началась аллергия. Остановились на дорогом молочном питании. Сыну было четыре месяца, когда я покупала 5 банок «Нутрилона» по 450 граммов. Одна такая банка стоит в пределах 4 тысяч тенге, а если еще смесь с гипоаллергеннымсоставом, что мы и брали, то 4700 тенге. Знаю, что популярностью пользуется продукт «Нестожен», стоит не так дорого, 2 тысячи тенге за банку.

Кстати, есть парадоксальные случаи целенаправленного отказа от грудного вскармливания, и перевода малыша на искусственное питание. Например, 22-летняя А.М. боится потерять красоту груди. С большим трудом она согласилась на уговоры мужа родить малыша. Все убеждала, зачем торопиться? Дело шло к разводу. Тогда девушка поставила мужу условие, мол, рожать буду, но грудью кормить — нет, иначе та обвиснет. Тот, скрепя сердце, согласился. Врачи убеждали молодку, что у кормящей грудью женщины снижается риск онкологических заболеваний, а фитнес, в конце концов, помог бы ей грудь восстановить. Но мама непреклонна. Вот кроха «сидит» на заменителе грудного молока. Покупают, кстати, самый дорогой.

Другие мамы считают, что материнское молоко вызывает у малыша колики, и переводят на сухие смеси. На самом деле, они ошибаются. Малыша надо просто уметь кормить, и тогда малыш не будет мучиться от болей в животике, говорят специалисты.

— Грудное вскармливание, получается, как искусство…

— Конечно, — соглашается заведующая педиатрическим отделением Бексана Магауия. И протягивает выдержку из правил об обучении матери правильному положению и прикладыванию ребенка к груди — 12 подпунктов. От выполнения каждого из них даже зависит аппетит и настроение новорожденного. Для правильного понимания полезности грудного вскармливания и техники кормления в поликлиниках работают школы будущих мам, — поясняет врач Б. Магауия.

Светлана НОВАК

По каким показаниям выдается бесплатное детское питание:

1. Абсолютные показания:

— искусственное вскармливание:

А) медицинские:

— заболевания кормящей матери: ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;

— заболевания ребенка: подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь «кленового сиропа»;

Б) социальные:

усыновленные дети.

2. Относительные показания:

— искусственное вскармливание:

А) медицинские:

— заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;

тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;

Б) социальные:

— дети от многоплодной беременности;

— дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования;

— стационарное лечение матери.