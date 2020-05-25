Как посчитать свою будущую пенсию

В Едином накопительном пенсионном фонда рассказали обо всех функциях прогнозного калькулятора, где вкладчик может рассчитать свою будущую пенсию, передает МИА «Казинформ».

Сегодня каждый вкладчик ЕНПФ может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты, воспользовавшись прогнозным пенсионным калькулятором.

«Он охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана: государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ)», — рассказали в ЕНПФ.

Выполнить расчеты легко и очень просто. Для этого в прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все необходимые поля, такие как дата рождения, пол, трудовой стаж, сумма накоплений и т.д. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, то поля в калькуляторе заполняются автоматически и расчет будущей пенсии осуществляется буквально за два-три клика, говорят в ЕНПФ. Далее вкладчик увидит расчет будущих выплат из ЕНПФ, которые выдаются в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности. При этом все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза).

«Кроме того, вы увидите возраст и дату выхода на пенсию, количество лет до исчерпания накоплений. Отметим, что теперь в прогнозный калькулятор добавлена новая функция. В случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста, появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения в будущем договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения пожизненных пенсионных выплат. Расчет тут же позволяет узнать прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации, тем самым вы сможете самостоятельно ее сравнить с выплатами по графику из ЕНПФ», — отметили в фонде.

На сайте enpf.kz есть возможность рассчитать и сумму пенсионных накоплений на текущий год, достаточную для перевода в страховую организацию, для этого вам понадобится пенсионный калькулятор в графе «Перевод накоплений в КСЖ».