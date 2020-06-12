Иностранцы цитируют Абая

Литературный челлендж, посвященный 175-летию великого мыслителя, поэта, философа Абая Кунанбаева, провели сотрудники ТОО «Тенгизшевройл». Видеоролик был отснят в американской деревне у казахской юрты на фоне Государственного флага нашей республики. Каждый из участников держал в руках заветный томик Абая.

Бибинур Аскабылова прочитала известные строки «Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа…». Дэн Уайдлайн еще раз напомнил правдивые строки назидания из Слова двадцать пятого: «Тот, кто живет, раболепствуя, готов продать мать с отцом, родных и близких, веру и совесть ради милостивого похлопывания по плечу. Иной не смотрит на то, что зад оголился, ему лишь бы заслужить одобрительную улыбку чиновника».

Бенджамин Придди наизусть, почти без акцента продекламировал стихи «Это — Родина моя!», строки из которых знают многие: «Мои горы величавы, многоснежны, остроглавы. В них так много древней славы. Это — Родина моя!»

Дженнифер Хаггар выбрала отрывок из Слова тридцать восьмого о том, что «стремление к благотворительности порождается умением довольствоваться малым. Не теряйте чувства справедливости, не уставайте творить добро. Без справедливости нет ни веры, ни человечности».

Джейсону Арвизу понравилось замечательное стихотворение «Весна» Абая. Там есть такие строки: «Солнце не ловят зимние ветки, их тяжесть снега гнетёт до земли. Люди живые дают нам заметки, как по весне расцветают они. Мама и папа — источники солнца, лето к нам входит красой через них…»

О «Пяти вещах, которых нужно остерегаться» напомнил Берик Мухамбетов. «Пока не знаешь — молчи. Пока блуждаешь — молчи. Не тешься блеском парчи, пустых забав не ищи. Чтоб человеком ты был и вровень с веком ты был и не жил бы суетой, ты пять врагов покори и пять друзей избери». Прочитав отрывок из Слова тридцать седьмого, Кевин Каснер напомнил, что «тот, кто трудится для своего блага, уподобляется животному, которое пасется только для себя. Того, кто трудится, выполняя человеческий долг, всевышний метит своей любовью».

Завершила видеоролик генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер, прочитав фрагмент Слова двадцать пятого, где есть такие строки: «Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа».

Марина КУАНЫШЕВА