Готовь портфель летом!

С начала лета стартует прием документов в первый класс. Процедура зачисления уже несколько лет ведется через портал school.atyrau.gov.kz и стала особенно актуальной в период карантинного режима.

Что нужно для того, чтобы зачислить ребенка в школу?

Заявление в произвольной форме от родителей, опекунов или попечителей. Копию карты прививок о том, что ребенок получил все вакцины. Копию паспорта здоровья о прохождении медосмотра, две фотографии для документов. Копию свидетельства о рождении ребенка. Все государственные школы принимают детей в первый класс без тестирования и собеседования.

Обязательна школьная форма для всех учащихся. Цвет темно-синий. Фасон выдерживается в классическом стиле. Элементы одежды религиозной принадлежности не допускаются.

Другие документы, такие как состав семьи, справка с места работы родителей и, тем более, прописка, никто не имеет права спрашивать. Тут имеется один момент. Школы берут детей строго по месту жительства, поэтому схитрить, как раньше, не получится. Если в былые годы папы и мамы судорожно искали родственников и знакомых, живущих поближе к избранной школе, чтобы там их прописать хотя бы временно, то в этом году уже по ИИН можно без труда определить, где на самом деле прописан ребенок и долго ли там живет. Есть еще определенная категория для зачисления в первый класс, на сайте она идет под строкой «Квота». Максимальное количество детей в классе не должно превышать 25 человек. Но, к сожалению, эта норма давно не соблюдается. Причина – нехватка школ и учителей.

Районы области ведут прием в первый класс по ежегодному графику и без особых проблем, а что касается детей областного центра, то тут всегда наблюдается ажиотаж и имеются свои сложности. Дело в том, что определенный контингент родителей выбирает школу не по месту жительства, а по рейтингу.

Популярной в народе остается школа-гимназия №38, или СТГ (как называют ее в народе). К сожалению, из-за нехватки учителей в прошлом году гимназия не принимала первоклассников в классы с русским языком обучения, а вот для обучения на казахском языке открыли первые классы.

– И в этом году вопрос насчет русскоязычных первых классов остается открытым. Мы еще не решили, будем ли набирать детей. Гимназия сильно перегружена, по мощности в ней должны обучаться 624 ребенка, а на самом деле – 1 830. Мы отдали под классы учительскую, дополнительные помещения. Поэтому пока точно не могу сказать, будем ли брать первоклассников в русские классы или нет, а для казахских классов набор уже открыт, набираем пять классов, – ответила нам директор гимназии Лилия Лигай.

Из-за того, что в первый класс гимназии набора не будет, большую нагрузку берет на себя городская школа-лицей №17, как рейтинговая. Почти половина учащихся данного среднеобразовательного учебного заведения – это начальные классы, причем в классах сидят намного больше положенного.

– В прошлом году мы планировали набрать четыре первых класса, а приняли тринадцать! Всего первоклассников учились там на целых 18 классов, если распределить по 25 человек, – сокрушается директор школы-лицея №17 Зухра Алмаш. – Это колоссальная нагрузка, в первую очередь, на учителей, которые приезжают к нам работать со всего города по совместительству. Вот так приходится выходить из положения, чтобы удовлетворить спрос. К новому учебному году будет сдана в эксплуатацию пристройка, но там всего шесть кабинетов. Сколько к нам поступит заявлений в первые классы в этом году, неизвестно. Проблема еще в том, что кому положено учиться по прописке, приходят не спеша к концу августа. А есть те, кто хотел бы учиться у нас, но живет очень далеко от школы. У нас бывают случаи, когда по одному адресу прописано сразу несколько первоклассников. Как такое возможно?

– Проблема многих школ – это отсутствие у ребенка справки о прививках. Что делать, если нет обязательных прививок?

– В любом случае последнее слово за участковым педиатром. Многие врачи пишут допуск к школе даже при отсутствии вакцинации.

Рейтинг школ сейчас играет решающую роль в выборе учебного заведения. Родители готовы ездить каждый день через весь город, чтобы ребенок попал в хорошую школу к хорошему педагогу. Есть в Атырау первые классы с русским языком обучения, и они находятся в центре города, где всего учатся 15-20 детей, а есть такие, где и все 40. Надеемся, ситуация исправится, когда мы, наконец, придем к подушевому финансированию учебных заведений. Тогда школы, гимназии и лицеи получат ровно столько денег, сколько детей там учатся, – пояснила Зухра Алмаш.

Малая академия один год пропускает

Уже готова образовательная школа при Малой академии искусств имени Н. Тлендиева. В это специализированное учебное заведение можно попасть с третьего и восьмого класса, но в этом году набора не будет.

– Новую школу нам обещали подготовить к концу 2019 года, поэтому мы набрали больше детей, и в этом году решили пропустить набор, так как при мощности в 300 детей уже обучается более 600. Несмотря на то, что у нас большое здание, классов не хватает. Дело в том, что по узкой специализации, например, такие, как «Музыкальные инструменты», «Вокал», «Традиционное казахское пение», и многие другие направления, одному ученику с одним педагогом необходим отдельный класс. Поэтому на 2020-2021 учебный год набора не будет.

Специфика это учебного заведения такова, что вместе со стандартными уроками здесь ведутся и творческие занятия. Кроме названных, есть еще и хореография, живопись и рисунок, прикладное искусство, журналистика, актерское мастерство и многое другое – всего 17 направлений. У ребят также имеется свое общежитие.

Для умных семиклассников

Зачисление учащихся на конкурсной основе в лицеи и гимназии ведется с седьмого класса. Школа-интернат для одаренных детей «Дарын» имени Ж. Молдгалиева в этом году набирает один казахский и один русский класс. Прием документов ведется по 17 июня, с 18 по 22 июня пройдут экзамены. Конкурс для поступления в школу для одаренных детей очень высокий, немало детей приезжает из районов. Для них предусмотрено общежитие. Правда, пока вопрос с новым зданием не решен.

– Наши дети занимаются шесть дней в неделю, так как мы учимся по особой программе, есть спецпредметы. Фактически уроки ведутся с утра до четырех часов, – рассказывает директор школы Светлана Султанова.

Такие же условия и для поступления в лицей имени Ж. Досмухамбетова. На 2020-2021 учебный год будут набирать два русских и два казахских класса. Имеется общежитие для ребят из сельской местности.

Новое общежитие есть у учебного заведения «Білім Инновация лицейі», который в народе все называют по старинке КТЛ. В этом году здесь принимают два класса, упор делается на математику и логику.

– Те, кто будет зачислен в лицей, могут рассчитывать на новое общежитие и скидку до 80 процентов за питание, – говорит директор лицея Исмаил Эльма.

По 17 июня включительно принимает документы лицей для девочек. Там тоже есть общежитие, большие скидки за питание, все условия для хорошей учебы.

Областная национальная гимназия имеет самый высокий рейтинг не только по области, но и по всей стране – она входит в двадцатку лучших учебных заведений Казахстана. В эти дни продолжается набор детей в седьмые классы, надо успеть сдать документы до 17 июня, с 18 по 27 июня гимназия проводит экзамены и конкурс. Учебное заведение имеет прекрасную базу. Обучение ведется исключительно на государственном языке по трем направлениям – общественно-гуманитарное, биохимическое и физико-математическое. Практически все выпускники национальной гимназии поступают в вузы по государственному гранту.

Заплати и учись

Кроме государственных, в нашем городе есть несколько частных школ. Мы насчитали четыре, среди которых самой первой открылась «Тағылым»,обучающая детей с 0 по 11 классы. Стоимость оплаты – 80 тысяч тенге в месяц, куда входит и трехразовое питание – завтрак, обед и полдник. Дети проводят в школе целый день, тут же делают домашнее задание, занимаются в кружках.

Школа «Кайнар» принимает детей с первого по четвертый классы через тестирование. Ежемесячная плата – 100 тысяч, кроме этого, при поступлении необходимо сдать 100 тысяч тенге взноса для поддержки материально-технической базы. Отдельно приобретаются учебники и канцтовары.

Оплата за обучение в школе «Сенім» составляет 90 тысяч тенге в месяц. В классе максимум 20 детей, обучаются здесь до седьмого класса. Кроме обязательных, есть еще и дополнительные занятия. Система построена таким образом, что дети могут оставлять в классном шкафу учебники, школьные принадлежности и портфели.

Еще одна частная школа – «Silkway» –берет за один месяц обучения 100 тысяч тенге. Обучение ведется с первого по одиннадцатый классы на казахском и русском языках.

Надо отметить, что частные школы в особой рекламе не нуждаются. Их преимущество в том, что ребенок целый день под присмотром, делает домашние задания с учителями, в классе максимум 20 детей. И что самое обидное для всех – туда заманивают лучших городских учителей с опытом работы, со своими наработками. Фактически в частных школах работают учителя, которых государство подготовило на различных курсах повышения квалификации и педагогического мастерства, психологических тренингах, мастер-классах и практических занятиях, в том числе и для того, чтобы они занимались менторством, обучали своих молодых коллег. К сожалению, никаких обязательств у обученных учителей перед государством нет. В обычных классах, где обучается обычный ученик, многие учителя работают без опыта работы, большинство только накапливают наработки. И чувствуется такая большая разница в подготовке детей. Поэтому выпускник школы вместе с аттестатом забирает из школы и хороший багаж знаний, а кто-то – просто приложение к документу о среднем образовании.

Марина КУАНЫШЕВА