Флаг вам в руки!

Прошел почти год с тех пор, как в нашей стране официально разрешено вывешивать Государственный флаг страны на авто, балконе дома, а также использовать его для выражения своих патриотических чувств. Между тем немало казахстанцев до сих пор не в курсе изменений Правил использования Государственного флага Республики Казахстан. В интервью «ПК» руководитель областного управления внутренней политики Жасулан Бисембиев пояснил все нюансы.

– Жасулан Оракович, так грозит ли штраф атыраусцу, к примеру, пожелавшему в честь победы наших спортсменов проехаться по городу на машине с Государственным флагом?

– Да, прошлым летом были внесены изменения в Правила использования (установления, размещения) Государственного флага, Государственного герба Республики Казахстан. Отныне Государственный флаг Республики Казахстан можно использовать (устанавливать или размещать) физическим и юридическим лицам, чтобы таким образом выразить патриотические чувства. Делается это и в целях казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан в рамках публичных мероприятий и действий индивидуального выражения. Однако было сразу прописано, что Государственный флаг Республики Казахстан, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. То есть с нарушением требований национального стандарта использование этого госсимвола не допускается ни физическими, ни юридическими лицами. Кроме того, Государственный флаг Республики Казахстан не может быть использован в качестве предмета для надругательства.

– Другими словами, нельзя писать и рисовать что-то на флаге, заворачивать им что-либо?

– Совершенно верно.

– Несколько лет назад казахстанцы возмущались тем, что госсимвол – Флаг – некоторые производители конфет использовали в качестве принта. Получается, теперь это делать можно?

– Не совсем. Объясню популярно: Государственный флаг – это предмет, изготовленный с соблюдением общих технических условий. И изготавливать его вправе только уполномоченные организации исключительно при наличии на то лицензии. Но изображение Государственного флага – это ведь не сам флаг. И в конституционном законе РК «О государственных символах» есть норма о том, что изображение Государственного флага может размещаться и на иных материальных объектах. А значит, и на конфетах, и на полотенце, к примеру. Но и здесь важно не перегнуть. Думаю, у каждого казахстанца, как патриота своей страны, должно быть адекватное понимание значения государственного символа – Флага Республики Казахстан.

– Недавно прочла в соцсети один пост, в котором горожанин вопрошает: почему на здании Дома дружбы приспущен Государственный флаг (пост был написан 11 января). Он пишет, что да, был национальный траур по погибшим в авиакатастрофе, но ведь он давно уже закончился. Представители Дома дружбы ему сразу же ответили, что был неисправен флагшток. Радует, что жители Атырауской области очень внимательны к таким вещам…

– Да, это правда. Недавно нам позвонил житель города и поделился, что на одном из госучреждений города вечером не подсвечивался Государственный флаг. Мы узнали адрес и проблему устранили. К слову, в изменениях Правил использования Государственного флага от 28 июня прошлого года прописано в отдельном пункте: Государственный флаг Республики Казахстан, постоянно устанавливаемый на зданиях госучреждений, должен освещаться в темное время суток.

– И последний вопрос: в редакцию позвонил читатель и поделился, что съездил в Турцию и был поражен, что каждую неделю в этой стране устраивают День национального флага. Турки пекут в этот день торты, разукрашенные госсимволикой, разрисовывают лица в колор турецкого госсимвола. Наш читатель предложил: вот бы у нас пекли торты с подобной символикой! Как вам эта идея?

– По-моему, отличная, и никаких преград для ее воплощения нет. Я, кстати, на каком-то мероприятии уже видел пирожные с изображением Государственного флага. И даже попробовал.

Подготовила Надежда ШИЛЬМАН