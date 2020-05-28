Цепная реакция

Согласитесь, кто из нас, живущих в многоэтажках, не мечтает о безопасном дворе. О том дворе, где ты или твой ребенок, выходя из подъезда, не будет вынужден пятиться назад, пропуская машины?

В редакцию «ПК» обратилась группа жителей пятиэтажного дома №71 по проспекту Азаттык. Они рассказали, что установили ограждение с торца дома, протянув цепь с замком, и сделали это исключительно ради безопасности жильцов. При этом учли, что в двух шагах имеется удобная парковка для автомобилей. Однако дело приняло весьма неожиданный оборот.

Некий неравнодушный пользователь Фейсбука 26 мая в своем посте обратил внимание на «самоуправство» жителей вышеуказанного дома, и что самое примечательное, побудил акимат к немедленному реагированию. То бишь руководителя КСК, обслуживающего дом с активными жителями, обязали убрать цепь.

«Ну все, теперь окончательно перекрыли единственный проезд для всех автомашин экстренных служб к подъездам дома №71 по проспекту Азаттык. Ранее искусственно перекрывали строительным мусором, теперь натянули цепь с внушительным замком, если что случится, долго придется искать хозяина дома. Кто дал разрешение на самоуправство по установке перекрытия, ведь это не частный сектор или это все законно?» — вопрошал пользователь Фейсбука.

Однако в тот день представитель КСК не смог убедить жителей «Детского мира» (как называют этот дом в народе) отказаться от идеи с цепью для воспрепятствования проезду машин. И 27 мая руководство жилищной инспекции акимата города Атырау направило своего представителя разобраться в ситуации на месте.

САМОУПРАВЛЕНИЕ НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ?

В ходе этой встречи жильцы дома сказали, что ничего нового они не сделали, раньше тоже была преграда для проезда автомашин. И в доказательство даже показали фотографии.

— Я в этом доме живу с 1978 года, как только его построили. Здесь раньше было бетонное ограждение с чугунным забором, и никакие машины во двор не заезжали, был только проход для пешеходов, — рассказывает житель дома Талгат Темирешев. — В связи с асфальтированием двора осенью прошлого года ограждение было демонтировано. Нам обещали, что оно будет восстановлено. Но все так и осталось. И в итоге в островок безопасности, во двор, где гуляют малолетние дети, мамы катают коляски с малышами, отдыхают пожилые люди, инвалиды, стали влетать машины. И это при том, что двор у нас не сквозной, то есть от него нельзя проехать к другому дому или выехать на улицу, упрешься в забор департамента полиции.

— А нас на днях чуть не сбила машина, мы с ребенком шли по двору, — возмущается жительница дома, держа на руках малыша.

Чтобы не допустить несчастных случаев и для обеспечения безопасности, 23 мая жители «Детского мира» установили ту самую цепь с замком, передав каждому жильцу ключ от замка. Так что открыть его не проблема. Надо отметить, что для служб экстренного реагирования, в том числе скорой медицинской помощи, пожарной службы тоже в этом отношении нет никаких препятствий. При необходимости замок можно сбить одним ударом молотка в ситуации, опасной для жизни. Скорая может остановиться на парковке, всего-то в паре метров.

— Мы в свое КСК предоставили уведомительное письмо, почему поставили цепь, жильцы подписали, — пояснила жительница дома Марина Сердали.

— Все-таки надо учитывать мнение жильцов, их аргументы, они же все довольны. Почему мы должны слушать какого-то человека, который живет в другом месте. А если машина тут кого-то собьет, что тогда? — высказывается Талгат Темирешев. — Впритык к дому еще можно сделать проход для пешеходов.

И. о. председателя КСК «Байтерек Аланы» Дюсенгали Миралиев выразил свое согласие, подчеркнув, что в этом отношении нет никаких проблем, достаточно пары мешков цемента и песка.

ПОЛИЦИЯ VS АКИМАТ

В ходе разговора выяснилось, что жильцы дома №71 по проспекту Азаттык также обратились в департамент полиции с вопросом относительно установки дорожного знака, запрещающего движение автотранспорта во двор. Из ответа полиции следовало, что по результатам обследования было выдано предписание в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау на установку дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» возле дома №71 по проспекту Азаттык.

В свою очередь руководитель жилищной инспекции городского акимата Кайрат Хабиев считает, что никто не имеет права закрывать проезд, вешать цепь.

— Территория является городской, любая спецтехника должна входить. Если данная территория является объектом кондоминиума, то есть собственностью жильцов, тогда вопросов нет, они могут поставить шлагбаум, охрану. Либо они должны написать в акимат, просить выкупить данный участок и после этого ставить шлагбаум. Почему двор благоустроили? Если бы это была территория частная, тогда бюджет не имел права туда вкладывать средства, асфальтировать, устраивать игровые площадки. Никто не имеет права самовольно закрывать, должен быть доступ.

— А как же безопасность людей?

— Это другой вопрос. Этим должна заниматься полиция. Вопросы надо решать, а не закрывать доступ к проезду. Можно написать письмо акиму города, что в связи с обеспечением безопасности жильцов хотим поставить шлагбаум. И ставить такой, чтобы открывался — закрывался, а не с замком, как в старые времена.

По вопросу установки дорожного знака «Движение запрещено» руководитель жилищной инспекции считает, что резона в нем нет. На том основании, как тогда будут заходить машины экстренных служб?

— Люди должны понять, что территорию для них улучшили, но нельзя же самоуправством заниматься. По кондоминиуму у них пять метров санитарная зона, их территория, и никто туда не лезет, но где вот асфальт, игровые площадки — это все территория города. Завтра все равно на того, кто это сделал, будут составлять протокол об административном нарушении, никто не имеет права государственную землю закрывать.

Вот такая непростая ситуация сложилась в одном из ухоженных дворов областного центра. И как бы ни сложилась она в дальнейшем, главное, чтобы в процессе взрослых разборок не пострадали дети. Слава Богу, их в этом доме очень много.

«ПК» будет следить за развитием событий.

Светлана НОВАК