Биртанов: на борьбу с коронавирусом потрачено 100 млрд тенге

По словам главы Минздрава, карантин эффективен, но слишком дорого обходится. Казахстан уже потратил около 100 млрд тенге на борьбу с коронавирусом. И если карантин применять дольше трех месяцев, то не на что будет лечить других больных осенью, передает ИА «NewTimes.kz».

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в интервью казахстанской телеведущей Динаре Сатжан рассказал об эффективности карантинных мер и о том, сколько потрачено на борьбу с коронавирусом в Казахстане.

«Я не согласен с политикой некоторых стран, которые (придерживаются политики): «Ай, пусть течет, как течет». Мы считаем, что надо максимально профилактические меры принимать. Мы очень успешно применили карантин, и сняли его», — сказал Елжан Биртанов в прямом эфире в Instagram.

На вопрос Динары Сатжан, не рано ли начали выводить страну из карантина, Биртанов пояснил, что, несмотря на эффективность таких мер, это слишком дорого обходится.

«Если бы мы были очень богатой страной, то, конечно, можно было три месяца подержать карантин, как некоторые европейские страны, как мы говорим, с запасом.

Но пока что, к сожалению, мы не такая богатая страна, которая может себе позволить три месяца ничего не делать всей страной.

Нам надо работать, нужно кормить себя и свои семьи. У нас много людей работают в малом и среднем бизнесе, поэтому мы это отчетливо понимаем.

Карантин очень эффективен, но очень дорого обходится. Если мы дальше будем применять карантин, нам не на что будет лечить других больных осенью», — ответил телеведущей Биртанов.

Министр также ответил на вопрос Динары Сатжан о том, получает ли Казахстан материальную помощь от Всемирной организации здравоохранения.

«Это больше психологическая поддержка. Те деньги, которые тратит наше правительство, по сравнению с той помощью, которую мы получаем от ВОЗ, это больше психологическая поддержка.

Мы никаких серьезных денег от ВОЗ не получаем, и ни от других каких-то стран. Это больше технологическая помощь, от США, Китая и так далее. Мы благодарны, но в большей степени для нас важна методологическая поддержка: технологии лечения, подходы. Мы не просим ни у кого денег, у нас средств в правительстве хватает. На тестирование, на лечение», — ответил Биртанов.

Динара Сатжан также спросила главу Минздрава, сколько Казахстан уже потратил денег на борьбу с коронавирусом.

«Порядка 100 миллиардов тенге. Это те деньги, которые были выделены на дополнительный закуп лекарств, тестов, медицинских изделий. Первые три месяца. Мы пока находимся в пределах своих трех месяцев.

Это средства на оплату инфекционных больниц, карантинных стационаров. Они платили зарплаты, на лечение, на халаты, на маски. Это порядка 50-60 больниц по Казахстану только инфекционных, плюс порядка такого же объема провизорных, карантинных. Это около 37 тысяч коек мы развернули для лечения этих больных», — ответил министр.

Он отметил, что эти траты не были запланированы в бюджете.

«Сверх того, что ежедневно происходит: и аппендициты, и роды, и травмы. Конечно, за счет карантина у нас снизилась плановая помощь. Сейчас мы ожидаем, что эти темпы плановых операций мы нагоним. Медицина не может стоять на месте, она развивается, она работает», — сказал он.

Он также прокомментировал вопрос медицинских масок.

«Раньше мы закупали порядка 20 млн масок в год для медорганизаций.

Сейчас у нас 15 млн в месяц расход. Фактически годовой объем мы расходуем за счет того, что вынуждены использовать средства индивидуальной защиты. Это деньги. Маски тоже подорожали, потому что подорожало сырье во всем мире», — сказал глава Минздрава.

Источник: Newtimes.kz