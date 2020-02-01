Бесплатные лекарства. Где? Когда? Кому?

3,5 миллиона человек, и в первую очередь дети, в текущем году смогут получить бесплатные лекарства. Это обещание Министерстваздравоохранения РК, объявившего также, что с переходом на страховую медицину не будет проблем с выдачей бесплатных лекарств, их отсутствием в аптеках, сложностей с получением рецепта.

Корреспонденты «ПК» выяснили, как обстоят дела в этой сфере в нашем регионе?

Итак, с начала января начала действовать обязательная социальная страховая медицина. Вдекабре прошлого года лекарства (1148 наименований) должны были поступить на склады единого дистрибьютора, а их отгрузка в поликлиники и больницы для бесплатной реализации населению начаться уже в январе 2020 года. Как сообщал министр здравоохранения ЕлжанБиртанов, в целом, в республике намерены прийти к тому, чтобы любое врачебное назначение в рамках ГОБМП и ОСМС было обеспечено бесплатными лекарствами. Тендер на бесплатные лекарства проходит практически каждую неделю в течение года. Регулярно включаются новые лекарства, например, в прошлом году добавили около 20 противоонкологических препаратов.

Лекарства в наличии

Так что же в Атырауской области? Как проинформировала заместитель руководителя управления здравоохранения Атыраускойобласти Айгуль Кудаманова, на сегодняшний день проведен актуализированный расчет потребности по формированию заявок лекарств в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи) и ОСМС (обязательного социального медицинского страхования) на 2020 год по перечню АЛО (амбулаторно-лекарственного обеспечения).

– Договоры с ТОО СК «Фармация» на 2020 год заключили двадцать медицинских организаций по Атырауской области по АЛО в рамках ГОБМП на сумму 1 937 888 427 тенге. По страховой медицинезаключили договоры тоже 20 медицинских организаций по Атырауской области с ТОО СК «Фармация» на сумму 2 771 539 210 тенге, – проинформировала Айгуль Кудаманова.

По стационарной помощи с ТОО СК «Фармация» заключили договоры 45 медицинских организаций на сумму 1 625 675 016 тенге. Со стороны ТОО СК «Фармация» отгрузка лекарств осуществляется по утвержденному графику. Проблем с поставкой медикаментов в Прикаспии нет.

Предъявите рецепт

С 2018 года Правительство РК взяло курс на полную «автономию» государственных поликлиник. Как правило, бесплатные лекарства теперь выдаются в том же здании, где оформлялся рецепт. А раньше медицинские учреждения республики активно привлекали к этой программе частные аптеки.

Посмотрим, какая же ситуация с выдачей бесплатных лекарств непосредственно на местах. В одной из центральных поликлиник – №2, аптека находится на втором этаже. Безлюдно у окошка по выдаче лекарств никогда не бывает. Медсестра по учету лекарственных средств МанарБытыкбаева сноровисто отрезает вторую половину рецепта и выдает нужный препарат больному человеку. Бумажные рецепты пока еще не отменены.

– Распишитесь за первое лекарство, а второго препарата пока нет, поступит завтра, приходите, – поясняет медработник пациенту.

Соответствующие сведения о выдаче препаратов потом медик должна внести в электронную базу данных. По правилам, еще в аптеке должен работать провизор, но его нет. Бумажные рецепты хранятся один год, на случай проверки.

Как нам объяснили, в нынешнем году поставка лекарств началась уже в начале года. Медсестра разрешила посмотреть их наличие. В огромных, почти до потолка шкафах, на полках аккуратно разложены коробочки и металлические банки с детскими молочными смесями. Поликлиника давала заявку на 500 наименований различных лекарств и медицинских изделий, молочного питания для малышей на общую сумму более 280 миллионов тенге, в том числе свыше 200 миллионов тенге на лекарства в рамках ГОБМП, остальное по обязательному социальному медицинскому страхованию.

На тот случай, если вдруг больных станет больше, медучреждение оформит дополнительную заявку на поставку медпрепаратов. Бывает и так, что врач назначает одно лекарство, а его нет в наличии, но есть аналог соответствующего качества, и его можно выписать. Но нередки случаи, когда сам пациент хочет, чтобы был только оригинал лекарства, а не его замена. Если какого-то препарата нет в наличии в гарантированной бесплатной медицинской помощи, то по страховке он будет обязательно. Или, наоборот.

Ежедневно Манар Бытыкбаева выдает бесплатные лекарства по 140-150 рецептам. Как отметили в поликлинике, с поставкой бесплатных лекарств стало лучше, как никогда, поступления начались с 8 января, а раньше лекарства поступали гораздо позже, в апреле-мае.

Кому доступны бесплатные лекарства

Получать бесплатные лекарства и медицинские изделия может каждый человек, страдающий каким-то заболеванием. Для этого необходимо стать на диспансерный учет. К слову, на диспансерном учете по области у врачей специалистов состоит более 120 тыс. больных. Выдавать рецепты на бесплатные лекарства в рамках ГОБМП обязаны гражданам с заболеваниями органов пищеварения, дыхания, кровообращения, а также эндокринной, костно-мышечной, нервной, иммунной, мочеполовой систем. Положены лекарства больным с инфекциями, новообразованиями, состояниями, требующими паллиативной помощи или восстановления после пересадки (тканей, органов).

К слову, в списке лекарств, доступных в 2020 году, предусмотрены средства для терапии пациентов с индивидуальной непереносимостью. Также будут выдавать медицинские изделия: шприцы, иглы, одноразовые тесты, инсулиновые помпы, и многое другое.

Как оформить рецепт на бесплатное лекарство?Нередко люди обращаются к врачам, когда стало совсем невмоготу. Если человек ранее не состоял на диспансерном учете, ему придется обратиться в поликлинику по месту жительства. Сдать анализы, пройти комплексный осмотр. В обязательном порядке стать на учет при подтверждении серьезного диагноза и не забывать проходить обследование в дальнейшем. Рецепт выдаетлечащий или участковый врач. Он и определяет тот объем медикаментозной помощи, что требуется курсом терапии.

Светлана НОВАК

Вставка:1) Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Входят определенные нозологии заболеваний:

– болезни системы кровообращения

– болезни органов дыхания

– болезни органов пищеварения

– болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

– болезни нервной системы

– психические расстройства и расстройства поведения

– некоторые инфекционные и паразитарные болезни

– новообразования

– паллиативная помощь

– состояние после пересадки органов и тканей

– болезни мочеполовой системы.

2) Медицинские изделия в рамках ГОБМП:

– болезни эндокринной системы: диабет сахарный (иглы к шприц-ручкам, одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой, тест-полосы для определения кетоновых тел);

Тест-полосы для определения глюкозы в крови

Дети до 18 лет: помпы инсулиновые, инфузионныйнабор к помпам инсулиновым, резервуар к помпам инсулиновым.

3) Лекарственные средства в рамках обязательного социального медицинского страхования для взрослых:

– болезни системы кровообращения

–болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

– болезни органов пищеварения

– болезни нервной системы

– болезни органов дыхания

– болезни глаз и уха

– болезни кожи и подкожной клетчатки

– болезни мочеполовой системы

– болезни системы кровообращения.

Лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ОСМС (обязательного социального страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет):

– инфекционные болезни

– протозойные болезни

– гельминтозы

– паразитарные болезни

– грибковые инфекции

– болезни пищеварения

– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

– болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

– болезни нервной системы

– болезни органов зрения

– болезни органов слуха

– болезни органов дыхания

– болезни кожи и подкожной клетчатки

– болезни органов мочеполовой системы

– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

В «СК-Фармация» запущен контакт-центр по бесплатному лекарственному обеспечению – 1439. Если будет жалоба, то помимо точечного решения вопросов с обеспечением каждого конкретного пациента, контакт-центр собирает все данные о причинах сбоев в поставках лекарств.