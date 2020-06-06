Балконные страсти

То, что городской жилой фонд обветшал, ни для кого не секрет. Подтверждением тому является сигнал, поступивший к нам от жителей дома №24 по проспекту Азаттык, где от балкона, находящегося на третьем этаже с нижней его стороны, отвалился довольно солидный кусок опоры вместе со штукатуркой. К счастью, никто не пострадал!

ТВОЙ БАЛКОН – ТВОИ ПРОБЛЕМЫ

Этот жилой дом находится в самом центре города, где на первом его этаже расположены семейный ресторан «Petrushka» и магазин одежды «SELA». Дом 1958 года постройки, в 60-70 годах в нем проживала местная партийно-государственная и производственная элита прежнего Гурьева. А такие фамилии, как Балгимбаев, Хисметов, Дутбаев, наверняка известны многим атыраусцам, особенно людям старшего и среднего поколения.

Как рассказывает один из жильцов дома, в апреле прошлого года произошел аналогичный случай, тогда также от другого балкона на третьем этаже отвалился кусок бетонной опоры. Он находится уже со стороны входа в магазин SELA. Приезжали чээсники, представители городского жилкомхоза и сей факт они зафиксировали. Так что, можно сказать, прохожим повезло дважды. Будет ли снисходительна судьба в третий раз, мы, конечно, сказать не можем. Но бурю негодования и претензий со стороны владельцев коммерческих объектов случаи падения кусков бетонной опоры, несомненно, вызвали.

Председатель КСК «Бытсервис» Акзия Какимова, обслуживающего данное жилое строение, говорит, что знакома с озвученной проблематикой и не особо удивилась моему звонку. Как она утверждает, владельцы балконов обязаны содержать и ремонтировать за счет собственных средств. «По этому поводу мы неоднократно обращались в горакимат, в горЖКХ. Они сказали, что единственное, чем они могут помочь, так это отрезать балконы. Такая ситуация и со стороны 18-ой квартиры, и стороны 7-ой квартиры, жильцы об этом знают и проинформированы. Обе квартиры находятся на третьем этаже, одна — над рестораном «Petrushka», а другая — над SELA. Такие балконы в этом жилом доме имеются только на третьем этаже. Балкон — это собственность жителей, он относится к нежилому помещению и не является общедомовой собственностью. При оформлении БТИ или в ЦОНе, ее ставят как 0,5% нежилой площади. Поэтому жильцы должны сами ремонтировать их», — разъясняет председатель КСК «Бытсервис».

Какого-либо ремонта дом не видел с 1999 года, когда праздновалось 100-летие казахстанской нефти. Тогда, правда, полностью обновили только кровлю и фасад дома. И внешний его облик на тот момент приобрел божеский вид. Но сегодня ситуация сложилась неприглядная, с годами дом, конечно же, обветшал. На наш вопрос к председателю КСК «Бытсервис»: «Не предпринималась ли попытка ремонтировать дом по программе термомодернизации?» прозвучал ответ: «Трехэтажные дома не входят в программу термомодернизации. Ремонтируют по ней только пятиэтажные дома. И потом должно быть согласие жителей, то есть инициатива должна исходит от них, а не от КСК. Эти же деньги будут оплачивать сами жильцы дома. Четыре года назад совместно с горакиматом мы организовывали собрание по поводу ремонта старой, местами протекающей кровли, но большинство жителей отказалось ремонтировать ее за счет термомодернизации, иначе говоря, собственных средств. Просят сделать ее за счет бюджетных средств. И к тому же оплата по термомодернизации за каждую квартиру выходит приличная, учитывая, что количество квартир в доме всего 20, и плюс площадь большая. А у нас, к вашему сведению, в основном проживают пенсионеры, и они против этого». Так что рецепт по балконам был высказан такой: либо резать раз и навсегда, либо ремонт за свой счет.

ТЕХОБСЛЕДОВАНИЕ ПОКАЖЕТ

Руководитель городской жилищной инспекции КайратХабиев, к которому мы обратились за разъяснениями, придерживается той же позиции: или сразу демонтировать балкон, раз уж нет средств на ремонт, или изыскать средства для проведения технического обследования/экспертизы. Там уж видно будет, как и что.

— Балкон, — говорит он, — это собственность жителя дома. Со стороны государства мы можем только его убрать, если он даст официальное согласие. Общедомовой же собственностью являются общедомовые инженерные коммуникации (водо-, тепло-, электроснабжения, канализации и т.д.) в подвале и подъезде, сами подъезды, лестничные марши. Их обслуживает КСК, а балкон является собственностью жильца. Туда государство не может вкладывать средства. При аварийной ситуации балкон придется отрезать, заново сделать балкон вряд ли получится, он же монолитный и скреплен с корпусом дома, то есть, пристроен к нему. Быть может, из арматуры попытаться сделать что-то, но из железобетона не получится заново отлить балкон.

Далее, Хабиев сообщил, что городская жилищная инспекция ежегодно проводит техническое обследование старых жилых домов, но не их отдельных частей. Ежегодно обследуются 20-25 жилых домов советского периода в первую очередь, те, что построены в 50-60-х годах. В 2020 году запланировано обследовать техническое состояние порядка 22 домов, среди которых дом №24 по проспекту Азаттык в списках не числится. Но не исключил того, что в 2021 году этот дом будет включен в городской план обследования. Обследованием домов, как правило, на конкурсной основе по госзакупкам занимается компания, обладающая специальной лицензией и разрешениями на проведение подобных работ. И после заключения договора в течение 90 дней осуществляются эти работы. И по результатам техобследованиявыдается заключение о том, подлежит капитальному ремонту или нет тот или иной жилой дом. Значит, в последнем случае дом признается аварийным, то есть его нужно снести. Мероприятиями же по сносу домов занимается уже городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Что же касается ремонта двух-трехэтажныхдомов по госпрограмме термомодернизации, то дома двухэтажные и выше уже входят в зону данной программы. Однако, жители двух-трехэтажек отказываются от термомодернизации и капремонта, сетуя на дороговизну ремонтных работ. Так как выплаты на каждую квартиру отремонтированных в рассрочку домов по государственной программе ощутимо бьют по кошельку. «В программе не делят двух- или пятиэтажный дом, они идут под общим названием МЖД – многоквартирный жилой дом. Но в основном жители двухэтажек отказываются от капремонта. Потому что объем работ большой, расхода стройматериалов, ведь дома-то старые, а значит износа больше, а квартир поменьше. В малоэтажных застройках имеется в среднем по 8-12-20 квартир, и получается, что месячная оплата за проведенный капремонт по программе превышает на одну квартиру сумму 10-12 тысяч тенге, а то и выше. А вот в пятиэтажках, чуть полегче. Там по 100 квартир, и если делить на квадратуру квартир, то выплаты составляют по 5-6 тысяч тенге на каждую квартиру», — резюмирует Кайрат Хабиев.

Тимур КАЗИЕВ