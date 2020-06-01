Авто из Армении: стоимость регистрации и как правильно продать

С июня начинается регистрация завезенных из Армении автомобилей. На самые основные вопросы попытался ответить заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан подполковник полиции Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КАП.

«Под регистрацию подпадают автомобили с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана, и ввезенные ими в нашу страну до 1 февраля 2020 года (постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая т.г. №306). Стоимость регистрации автомобиля в рамках принятого постановления Правительства составит 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию – 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге (1,25 МРП), за госномер –7 778 тенге (2,8 МРП)», — сказал Серик Тусупов.

Он напомнил, почему будут выдаваться желтые номера. «Поскольку ввезенные автомобили состоят на учете в уполномоченных органах Армении, при регистрации в Казахстане им будут присваиваться номера на желтом фоне, как для транспортных средств, имеющих постоянную регистрацию в другом государстве. При этом номера будут присваиваться с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля (от «01» до «17»региона)», — отметил спикер.

Представитель МВД также объяснил, почему нельзя регистрировать «праворульные» и переоборудованные автомобили. «Регистрация «праворульных» автомашин не предусматривается, поскольку запрещена с 2009 года. Запрет установлен Законом «О дорожном движении» и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». «Праворульные» автомобили изначально конструктивно созданы для эксплуатации в странах с левосторонним движением – Япония, Великобритания и т.д. Поэтому при эксплуатации таких автомобилей на дорогах с правосторонним движением, водителям из-за ограниченного угла обзора затруднено безопасное выполнение маневров обгона, левого поворота и т.д. Переоборудованные автомобили, с перенесенными органами управления с правостороннего на левостороннее расположение, подлежат регистрации только после предоставления собственником свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства», — рассказал С. Тусупов.

По его словам, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства выдается испытательными лабораториями, аккредитованными Министерством торговли и интеграции. «Техпаспорт и госномера, выданные в Армении, будут сдаваться при регистрации автомобиля в Казахстане в специализированные Центры обслуживания населения и храниться в архивах до востребования собственником автомобиля. Их возврат будет осуществляться по запросу собственников, в случае снятия автомобиля с регистрационного учета в Казахстане», — подчеркнул замглавы КАП. С. Тусупов также объяснил, как действовать хозяину автомашины в случае, если он захочет ее продать. «Сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей не ограничиваются. Собственник автомобиля вправе сам принять решение о сроках его эксплуатации. Если гражданин захочет перепродать свою автомашину, он должен: снять с учета автомобиль в Казахстане, со сдачей «казахстанских» госномеров и техпаспорта; получить обратно в спецЦОНе «армянские» номера и техпаспорт — снять автомобиль с учета в Армении, где в настоящее время для этого предусмотрен «явочный характер»; произвести уплату платежей (таможенные пошлины, сборы за первичную регистрацию и утилизацию), предусмотренных законодательством Казахстана. После этого, он может перепродать автомобиль другому лицу», — заявил спикер. Кроме того, он отметил, что нельзя регистрировать в Казахстане автомобили на лицо, не указанное в техпаспорте, выданном в Армении. « Если автомобиль в Армении зарегистрирован на конкретного гражданина Казахстана, то и в нашей стране он будет регистрироваться на это же лицо, являющееся собственником автомобиля. Не будет осуществляться регистрация таких автомобилей на лиц, управляющих ими на основании доверенности или страхового полиса, т.к. юридически они не являются собственниками автомобилей. Вместе с тем, иные лица имеют право на управление такими автомобилями на основании страховых полисов», — заключил С. Тусупов. Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. 20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.