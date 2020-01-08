Нашу Елку, словно в сказке…

Сегодня «Старый город» подготовил для читателей серию ретро-фото с новогодних утренников в детсадах и домашних праздников.

Мы просто хотели напомнить, какими снежинками и зайчиками были в детстве вы или ваши родители, каких подарков ждали, какими елками украшали дома и какие раньше были открытые и красивые лица.

Детский кадр

На этом снимке детвора готовится к главной елке детсада УЗКМН (управление Западно-Казахстанскими магистральными нефтепроводами). Воспитатель разучивает с будущими девочками-снежинками и мальчиками-зайчиками новогоднюю песню.

– У нас раньше и елок-то настоящих не было, я не говорю уже о такой роскоши, как искусственная, – вспоминает 85-летняя Марина Носова. – Воспитатель принесет со двора какую-нибудь огромную ветку, установит в ведро, сверху ватой сдобрит, будто это снег – вот и елочка готова! А мы потом все вместе украшали. Дети радовались и такой елке.

Из того, что было

Костюмы карнавальные в детские годы наших бабушек и дедушек не продавали в таком широком ассортименте, как сейчас. В те времена многие мамы шили сами из материала, который был в наличии в магазинах «Ткани».

– Наша мама часто запаздывала ввиду загруженности на работе с маскарадными костюмами, и мы с братом нередко на елку приходили в красивых костюмах, но из… марли. Так получилось, что доступные по цене и качеству ткани быстро раскупались, поэтому пришлось идти на такой вариант. Мама сшила мне костюм Мальвины из марли и покрасила ее синькой. Маникюр мамин, конечно, «полетел», но как же она (и я, безусловно!) радовались, когда Дед Морозна елке выбрал лучшим именно мой костюм, и я ушла домой с плюшевым мишкой! – вспоминает с удовольствием коренная жительница Нургуль Ахметова.

Кулек с орешками

С подарками в Гурьеве лет сорок, пятьдесят назад было не густо. В «Детском мире» продавали, конечно, разные игрушки, но количество их иногда не было рассчитано на всю гурьевскую ребятню. Поэтому мамы с папами, можно сказать, загодя покупали подарки.

– А я очень ждала сладкого подарка, – признается жительница Раиса. – Сейчас ведь каких только нет сладостей! А тогда мандарин, орехи, вафли и печенье, завернутые в газетный кулек, были самыми желанными в новогоднюю ночь…

Подготовила Надежда ШИЛЬМАН