Юные воспитанники академии баскетбольного клуба «Барсы Атырау» сделали золотой дубль. Наши ребята стали чемпионами страны сразу в двух возрастных категориях.

«Урааа Чемпионы! Мы – лучшие во всем Казахстане!

Долгожданная победа, даже можно сказать золотой дубль воспитанников академии БК «Барсы Атырау» юношей 2004-2005 и 2006-2007 г.р.

Хотелось бы выразить благодарность ребятам, которые бились до последнего и заслужили эту победу, тренерам всей академии БК «Барсы Атырау», всему административному составу, руководству Академии и родителям этих замечательных детей. Это – наша общая ПОБЕДА! Мы – настоящая дружная и лучшая команда!

Хотелось бы выразить отдельную благодарность девушкам из академии БК «Барсы Атырау», которые поддерживали команды на финальных играх.

Им желаем удачи на предстоящих играх чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди девушек 2004 и-2005 и 2006-2007 г.р.» – такой текст опубликован на официальном сайте академии в «Фейсбуке».

Кайрат САТАЕВ