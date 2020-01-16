С богатым урожаем вернулась команда Атырауской области с чемпионата РК по плаванию, проходившего в Костанае.

Альмира Кадырбай стала первой на дистанции 200 м комплексным плаванием, второй на дистанции 200 м и третьей на дистанциях 100 и 50 метров вольным стилем. Серебряная и бронзовая медали у Дамира Алтайулы. Он стал вторым на дистанции 50 и третьим на 100 метров вольным стилем. Анеля Марат, впервые включенная в сборную области, стала второй на дистанции 200 м комплексным плаванием, а также вошла в тройку лучших на 50 метрах брассом. Еще одну бронзу в копилку области положил Диар Гизатов, успешно выступивший на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Первые успехи воспитанников наших тренеров Нурлана Жумагазиева и Ивана Галкина позволяют надеяться, что 2020 год станет для атырауских пловцов самым успешным.

Кайрат САТАЕВ