Удачный СТАРТ

Как мы уже писали, хоккейный клуб «Бейбарыс» удачно закончил прош­лый год, а вместе с ним и первый круг национального чемпионата по хоккею с шайбой. Тогда в двух матчах с одинаковым счетом 4:3 был повержен дебютант первенства – «Актобе».

И вот теперь команде предстоит серия встреч на родном льду. Новый год команда открыла матчами с другим новичком чемпионата – ташкентским «Хумо-2». Помнится, первое противостояние команд в Атырау отличилось упорной борьбой, узбекистанцы показали себя дружиной неуступчивой, с характером. Тогда в одной из игр «мамлюки» совершили потрясающий камбэк, отыгравшись при счете 3:5 на последних минутах матча, а затем забросив победную шайбу в овертайме. Также тяжело пришлось действующему чемпиону и в Ташкенте, где дело доходило до дополнительного времени. Поэтому болельщики снова ожидали тяжелой борьбы.

Ожидания оправдались, но хозяева площадки не дали усомниться в исходе. Хотя… Начало игры ошарашило болельщиков. Шла еще первая минута, когда Кевлин, воспользовавшись небрежностью наших защитников, перехватил шайбу и доставил ее прямо на клюшку Седову, который находился прямо перед воротами Микушина. Нападающий «Хумо-2» не растерялся и, на обманном движении переиграв кипера, открыл счет. Такая резвость гостей, однако, не выбила настроя «мамлюков», и спустя три минуты хозяева усилиями Митрякова и Кутугина восстановили равновесие. Затем команды взяли затяжную паузу. Нет, атаки, контратаки чередовали друг друга, опасные моменты возникали и у тех, и у других ворот, но то ли вратари были в ударе, или прицел сбился у полевых игроков – шайба упорно не шла в ворота. И только на семнадцатой минуте инициативу на себя взяли Кондрашин и Дерябин на правах хозяев. Этот гол напомнил игру ЦСКА советских времен. Кондрашин из своей зоны одной передачей за красную линию отрезал все защитные ряды соперника, отправив Евгения на рандеву с вратарем. Нервы нападающего оказались крепче – 2:1. А еще через минуту голкипер гостей прозевал бросок Вишнякова от синей линии.

Всегда приятно отправляться на перерыв, имея комфортное преимущество в счете. Но все понимали, что игра еще не сделана. Поэтому хозяева взвинтили темп сразу после сигнала на начало второй двадцатиминутки. Гости сдержали первый натиск и постепенно выровняли игру. А на исходе первой половины периода Амиров неожиданно бросил с острого угла – шайба промелькнула над ловушкой Микушина и затрепыхалась в сетке ворот. Преимущество в одну шайбу в хоккее – это в сущности ничего. «Мамлюки» продолжили давление. За две с половиной минуты второго отрезка матча Кутугин и Кондрашин вывели Чемерилова на ударную позицию, и он не промахнулся.

Наверное, памятуя о предыдущей пропущенной шайбе, «мамлюки» третий период также начали активно и не успокоились, пока не довели разрыв до трех шайб. При игре в большинстве Степаненко с Кучиным разыграли классическую комбинацию с выводом шайбы на пятак перед вратарем, а Куликов оказался именно там, где он и должен был быть. После этого игра несколько успокоилась. Хозяева без труда довели встречу до логического завершения, а третий гол гостей в середине периода никакого влияния на конечный итог не оказал – 5:3, заслуженная победа.

Вторая встреча соперников на следующий день не была так щедра на заброшенные шайбы. Голы Чемерилова в первом периоде и Куликова во втором сняли вопрос о победителе. А, поймавши кураж, Микушин успешно пресекал все попытки гостей хотя бы сократить счет – 2:0. Итак, очередные шесть очков из шести возможных.

А в очередных матчах на своем льду с петропавловским «Кулагером» «мамлюки» разошлись миром. Потерпев обидное поражение в первом противостоянии 3:4, на следующий день наши хоккеисты взяли реванш со счетом 4:2. Теперь команда находится на четвертой строчке турнирной таблицы, отставая на семь очков от «Алматы», идущей третьей, и опережая ближайшего преследователя «Алтай — Торпедо» на четыре.

Кайрат САТАЕВ