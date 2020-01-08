Третий, традиционный

В последних числах ушедшего года в ДЮСШ №3 (село Таскала) прошел традиционный, третий по счету турнир юных таэквондистов, посвященный памяти основателя этого вида спорта в Курмангазинском районе, обладателя черного пояса второго дана Нурбахыта Шайхиева.

Испытать себя, проверить свое мастерство и помериться силами на даяну вышли свыше ста спортсменов областного центра. Как и полагается в таких случаях, на церемонии открытия команды почтили память мастера минутой молчания, а потом начались жаркие схватки на арене.

«Соревнования прошли на высоком уровне, много было конкурентной борьбы, но это – спорт, а потому кто-то побеждает, а кому-то приходится уступать, – говорит старший тренер ДЮСШ №3 Аскар Токтабаев. – Но для многих это первые соревнования в спортивной карьере, а значит, каждому есть, куда расти».

Несмотря на юный возраст, зрелую борьбу показали Амира Утемурат, Данил Бондаренко, Ахмед Асхатулы, Мажит Айтмагамбет, Темирлан Бакытжан из школы олимпийского резерва. Ничуть не уступали им в мастерстве представители детско-юношеской спортивной школы №2 Зинура Хамраева, Аймын Азахмет, Аяна Даулетбаева и хозяин даяны Магжан Алпан. Все названные ребята стали победителями турнира в своих весовых категориях. И можно не сомневаться, что через несколько лет некоторых из них мы увидим в составе сборных области и страны. Запомните эти имена.

Организаторами спортивного праздника в канун Нового года выступили ДЮСШ №3 (директор Асан Раушанов), ДЮК «Барыс» (директор Рашид Мусин), федерация айкидо айкикай области (президент Нурлан Шайхиев), а также родные мастера таэквондо, в чью память этот турнир был проведен.

Кайрат САТАЕВ