Кубок – у курмангазинцев

Недавно прошли соревнования среди школьников области по боксу. В специализированном боксерском клубе разыгрывался Кубок Атырауской области.

Свыше 120 юных боксеров из одиннадцати команд, представлявших все районы области и город Атырау, померились силами в командных соревнованиях.

Полуфинальную четверку составили сборные Махамбетского, Жылыойского, Курмангазинского районов и команда атырауской детско-юношеской спортивной школы №3. В итоге в борьбе за третье призовое место махамбетцыодолели боксеров из Жылыойского района. А главный приз оспаривали мастера кожаной перчатки ДЮСШ №3 и Курмангазинского района. Встреча получилась очень напряженной, а победитель определился в последнем поединке. Выиграв пять встреч из девяти, сельчане доказали свое превосходство над городскими ребятами. Кубок области отправился в Курмангазы.

Ребятам запомнится и церемония награждения, ведь призы и дипломы они получали из рук руководителя областного управления по делам спорта и физической культуры Рината Ибрагимова и исполнительного директора областной федерации бокса Батырхана Халыкова.

Кайрат САТАЕВ