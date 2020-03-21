Жылыой вместе с нами

Новости, Социум

Одними из первых в республиканской акции #BizBirgemiz приняли участие жылыойские предприниматели. ТОО «Ариадна», «Агропромтехника» и другие компании и ИП приобрели для малоимущих семей необходимые продукты питания, моющие средства, антисептики и многоразовые маски в необходимом количестве.

Развезти их по домам одиноких, пожилых людей и инвалидов, а также многодетных семей взялись жылыойские волонтеры. Помощь продолжится несколько дней. В первый день ребята охватили райцентр, в дальнейшем планируют посетить отдаленные села.

Марина КУАНЫШЕВА

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