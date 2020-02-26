За долг в 1 тенге у вас отключат электроэнергию

Если у вас имеется задолженность по электроэнергии хоть 1 тенге вас отключат от электроэнергии и за повторное подключение вам придется заплатить от 6730 тенге. Об этом сообщили в ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана».

Напомним, что 24 февраля 2020 года вступил в силу приказ Министра энергетики РК, который утвердил поправки относительно правил пользования электрической энергией.

ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана» доводит до сведения потребителей, что согласно принятым поправкам энергопередающая компания прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случае отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором сроки. А также за нарушения установленного договором электроснабжения режима электропотребления. И еще при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей организации об устранении нарушений настоящих.

Так же в Лиге потребителей напомнили, что в случае отключения стоимость повторного подключения для людей, проживающих в квартире, составит 6 730 тенге; для проживающих в частном доме 10 115 тенге, а для юридических лиц 11 606 тенге. Потребителям необходимо знать, что процедура подключения занимает 2 рабочих дня.