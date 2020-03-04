Все, что хотели знать про программу «Болашак»

Новости, Социум

Центр по информированию для поступления по программе «Болашак» открыт в Атырауском университете нефти и газа им С.Утебаева.Обращаться в него могут жители всей области. 

В Центре будут проводиться консультации по приоритетным специальностям, по порядку подачи документов, по выбору университета- партнера. Все это  даст дополнительные возможности воспользоваться  Президентской стипендией«Болашак».

Задача университета – побольше молодых специалистов, а также профессорско-преподавательский состав обучить по программе «Болашак». Создавать точки роста внутри университета через освоение лучших практик в ведущих университетах мира. 

Соб. инф

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