Возобновляются полеты самолётов в Атырау

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК с 25 мая текущего года возобновляются полеты из города Атырау в города республики, передает МИА «Казинформ».



Как сообщает пресс-служба МИИР РК, авиакомпании планируют выполнение рейсов согласно расписанию, опубликованному на официальных сайтах казахстанских авиаперевозчиков. Полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Главным санитарным врачом на транспорте Минздрава РК: — использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); — проведение термометрии, социального дистанциирования до посадки на борт воздушного судна; — усиленная дезинфекция аэропортов и воздушных судов.



Принимая во внимание увеличивающийся спрос на авиаперевозки в летний период, количество рейсов между городами будет устанавливаться авиакомпаниями самостоятельно с учетом спроса и санитарно-карантинных мер Министерства здравоохранения РК. Таким образом, с 25 мая текущего года все аэропорты будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке.



Ранее сообщалось о том, что 1 мая возобновилось авиасообщение между столицей и Алматы. Также было принято решение о возобновлении с 4 мая т. г. авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. С 11 мая в Казахстане возобновляются полёты в Алматы и Нур-Султан, в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган. C 13 мая возобновлены внутренние авиарейсы еще с 7 городами страны. Ранее полеты в Атырау с учетом рекомендаций Минздрава были ограничены. Кроме того, с 11 мая исключено требование наличия справки на коронавирус на авиарейсах.