Волонтеры помогут проводить дезинфекционные работы

Волонтеры штаба #BizBirgemiz вместе с частными предпринимателями планируют в ближайшее время заняться дезинфекционными работами в общественных местах.

Один из частных предпринимателей вышел с таким предложением к городскому акимату. 10 волонтеров штаба #BizBirgemiz городского молодежного ресурсного центра уже проходят подготовку, чтобы заняться этой работой.

Директор Гражданского центра Айгерим Доскалиева отметила, что в связи с политикой самоизоляции, переходом на дистанционное обучение и работу, нужно создавать больше видеороликов о профилактике коронавируса, по пошиву масок, обучающих образовательных онлайн-курсов с известными в области, общественно активными людьми.

— К примеру, в Актобе учитель химии записывает свои уроки в YouTube, в зарубежных странах проводят концерты онлайн Почему бы и нашим жителям не активизироваться в этом плане, — говорит Айгерим Доскалиева.

Кроме того, 16 предпринимательниц-швей по области, открывших свое дело на гранты, предоставленные в рамках проекта «Zhas Project», шьют 800 масок в день в рамках акции #BizBirgemiz.

— Маски будут бесплатно распространяться среди уязвимых слоев населения из городского и районных молодежных ресурсных центров, а списки будут запрашиваться в городском отделе занятости. Если одиноким престарелым людям нужны маски, они могут звонить нам по телефонам 50-84-30, 87785123553. Наши волонтеры ихдоставят. Тех, кто хочет присоединиться в рамках акции к пошиву масок, мы планируем обеспечить нужными материалами, — сказал директор городского ресурсного центра Серик Кадыров.

Жанат ШАЯХМЕТОВА​