Волонтер-предприниматель из Мукура помогает пожилым людям

Новости, Социум

Владелица одного из салонов красоты села Мукур Марзия Исмагулова предложила каждый понедельник бесплатно подвозить одиноких и нуждающихся в помощи пожилых людей, которым трудно ходить. Маршрут ветераны выбирают сами — до поликлиники, акимата, в другие нужные им места. 

— Может, кому-то из пожилых тяжело сходить за продуктами, необходимыми для дома вещами. Я готова привозить их, по мере моих физических сил, — говорит Марзия.

Марзия занимается благотворительностью около двух лет. В каждую священную для мусульман пятницу предприниматель оказывает в своем салоне красоты бесплатные услуги людям с инвалидностью и членам многодетных семей.

Жанат Шаяхметова

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