Водители иностранных автомобилей получат желтые номера

Сегодня в Астане продемонстрировали первый образец номеров для автомобилей, которые будут на всех привезенные из стран ЕАЭС машинахпосле их регистрации в Казахстане. Эти номерные знаки будут желтого цвета с цифрой 18 вместо привычного номера региона.

«Чтобы зарегистрировать завезенный до февраля 2020-го года автомобиль, казахстанцам нужно со всеми документами и своим удостоверением обратиться в спецЦОН. После временной регистрации водитель получит номер желтого цвета. При этом в техпаспорте владельца авто также сделают специальную пометку — там проставят дату «годности» техпаспорта до марта 2021 года. В МВД напомнили, что «временная регистрация» для иностранных авто, которую поручил провести президент Казахстан — это акция, которая проводится в стране только один раз.

Напомним, на прошлой неделе Президент поставил точку в вопросе с регистрацией авто с иностранными номерами — Глава государства ввел временную регистрацию до 2021 года.