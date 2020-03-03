Вместо детсада – тюрьма

Новости, Социум

46 руководителей детских дошкольных учреждении Атырау побывали в мужском исправительном учреждении УГ 157/9. Мероприятие было организовано в рамках борьбы с коррупцией по поручению председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева.

В очередной раз департамент антикоррупционнойслужбы агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Атырауской области провел профилактическую акцию на этот раз с руководителями детских садов. Представитель антикоррупционной службы Жанибек Каражановобъяснил воспитателям цели и задачи проводимой акции. Он отметил, что инициаторами идеи «экскурсий»  госслужащих в места  не столь отдаленные являются казахстанские борцы с коррупцией. 

В ходе посещения руководители детсадов увидели условия содержания новоприбывших заключенных на карантине,  осмотрели место прогулки заключенных – крохотный квадрат, обнесенный высокой стеной.

Алма ТУРГАНОВА

Administrator

Related Posts

3 марта 2020 0

Сельская отрасль области: 37 фактов коррупции

3 марта 2020 0

В СПК «Атырау» новый председатель

3 марта 2020 0

30 суток ареста за побег с места ДТП

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *