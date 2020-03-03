Вместо детсада – тюрьма

46 руководителей детских дошкольных учреждении Атырау побывали в мужском исправительном учреждении УГ 157/9. Мероприятие было организовано в рамках борьбы с коррупцией по поручению председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева.

В очередной раз департамент антикоррупционнойслужбы агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Атырауской области провел профилактическую акцию на этот раз с руководителями детских садов. Представитель антикоррупционной службы Жанибек Каражановобъяснил воспитателям цели и задачи проводимой акции. Он отметил, что инициаторами идеи «экскурсий» госслужащих в места не столь отдаленные являются казахстанские борцы с коррупцией.

В ходе посещения руководители детсадов увидели условия содержания новоприбывших заключенных на карантине, осмотрели место прогулки заключенных – крохотный квадрат, обнесенный высокой стеной.

Алма ТУРГАНОВА