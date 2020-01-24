Владельцам машин с иностранными номерами надо дать возможность решить проблему

В принципе, я понимаю, что покупка автомашин с армянскими, кыргызскими номерами была вынужденной мерой наших автолюбителей. Привлекала невысокая их цена. Вообще создавать на этой почве социальную проблему, я считаю, это неправильно.

Люди, которые имеют достаток, они не будут такие машины покупать. Для кого — то наличие такой автомашины, которая не суперкласса, возможность заработать, занимаясь частным извозом. Основная масса автомобилистов хотели обновить машину, использовать для дома, даже для ведения небольшого бизнеса. Сейчас создавать какие-то сложности, создавать напряженность, думаю, неправильно. Конечно, незнание некоторых моментов не освобождает их от необходимости все оформлять, как это требуется. Тем не менее, это наши граждане, мне кажется, надо пойти им навстречу в решении возникших проблем. Говорят, что их предупреждали, они должны были знать. Глава государства Касым-Жомарт Токаев очень правильно сказал, надо разобраться, дать правовую оценку ситуации. Тем не менее, люди, которые ответственны за это, думаю, подойдут объективно, с пониманием ситуации. По телевидению смотрела сюжет, и там молодой человек сказал, что теперь он, при оформлении своей машины, должен три миллиона заплатить, а она стоит намного меньше. Какой тут смысл? Где сейчас он возьмет эти три миллиона? Он попадет в трудную ситуацию, а нужно это ли нам?

Я, конечно, не оправдываю автомобилистов, а с другой стороны, понимаю, что у каждого свои проблемы, и для их решения приобретение машины с армянскими, кыргызскими номерами, был удобный вариант.

Нурлы АЙТИЕВА, депутат областного маслихата,

председатель Ассоциации деловых женщин по Атырауской оласти