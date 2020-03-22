В женской колонии приступили к пошиву масок

По данным пресс-службы Департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, ежедневно женщины планируют шить около 1000 масок. Планируется, что защитными масками , сшитыми в колонии, будут обеспечены в первую очередь сотрудники департамента полиции всей области. На сегодняшний день к процессу пошива на имеющихся в учреждении швейных машинках приступили 12 женщин.

— Процесс отлаженный, поэтапный: одни работают с лекалами, другие по этим лекалам вырезают будущую маску. Третьи занимаются подготовкой резинок и потом все это вместе сшивается. Весь процесс занимает приблизительно 5 минут,-сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области.

Как отметила одна из заключённых Ольга Володина , в этой нелегкой для многих ситуации очень важно быть сплоченными и помогать друг-другу.

Ольга ВОЛОДИНА, осужденная:

— Я считаю ,что мы патриоты своей страны, где бы мы ни находились. На свободе есть наши близкие друзья, родственники. Да и вообще, прежде всего, мы должны помогать друг-другу. Просто помогать. Мы считаем, что может быть частичка нашей заботы и тепла кого-то спасет , кому-то поможет эта маска, которую мы сшили своими руками, — говорит Ольга.

Виктор Бакурский