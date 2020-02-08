В спецЦОНЕ зарегистрировали первую машину, ввезенную из Армении

«Для регистрации машин из ЕАЭС владельцы выбирают выходные. Сегодня в специализированном ЦОНе Атырауской области была зарегистрирована первая машины, ввезенная в Казахстан из Республики Армения. Для удобства автовладельцев автоЦОН будет работать по регистрации машин из стран ЕЭС и в выходные дни», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Владелец автомашины «Тойота-камри» 29-летнии житель города Атырау. «Машину пригнал я из Армении год назад, решил оформить. Сегодня суббота, очень удобно, что автоЦОН работает в выходные. Здесь оплатил госпошлину, мне официально оформили машину. Вся процедура оформления прошла быстро. Теперь моя машина находится в стране на законной основе», – объяснил Аслан Имангалиев.

Виктор Бакурский