В спецЦОНЕ зарегистрировали первую машину, ввезенную из Армении

Новости, Социум
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«Для регистрации машин из ЕАЭС владельцы выбирают выходные. Сегодня в специализированном ЦОНе Атырауской области  была зарегистрирована первая машины, ввезенная  в Казахстан из Республики Армения. Для удобства автовладельцев автоЦОН будет работать по регистрации машин из стран ЕЭС и в выходные дни», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Владелец автомашины «Тойота-камри» 29-летнии житель города Атырау. «Машину пригнал я из Армении год назад, решил оформить. Сегодня суббота, очень удобно, что автоЦОН  работает в выходные. Здесь оплатил госпошлину, мне официально оформили машину. Вся процедура оформления прошла быстро. Теперь моя машина находится в стране на законной основе», – объяснил  Аслан Имангалиев.

Виктор Бакурский

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