В регионе не работает половина гидрантов

Крупный пожар в жилом доме по улице Махамбета выявил проблемы пожарной службы области. В регионе чувствуется серьезная нехватка пожарных – по кадровому обеспечению мы на последнем месте в республике.

Об этом сообщил начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Абдулкапар Жуманов. Несмотря на мужество и отвагу пожарных, техническое обеспечение очень слабое. — Для быстрорастущего региона, а особенно областного центра, у нас мало гарнизонов – всего три пожарные части, нужно еще, как минимум, пять депо.

— Пожарные части должны быть расположены максимум в трех километрах от места тушения, — отмечает А.Жуманов. — У нас не хватает пожарных, техники. В области, где есть 22-х этажные здания, высотная лестница охватывает максимум 15-16 этаж. И такая лестница одна-единственная на всю область. Есть серьезные проблемы с подачей воды. 181 из 441 городских гидрантов не работают.

Марина КУАНЫШЕВА