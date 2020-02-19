В поселке Доссор появилось инва-такси

Социум

Компания «NCOC» подарила людям с особыми потребностями п. Доссор инва-такси. В Макатском районе проживают 920 людей с особыми потребностями, из них 180 детей, 50 незрячих и слабовидящих, более 40 колясочников. В районе работает одно инва-такси в п. Макат. Теперь благодаря поддержке спонсоров услугами  инва-такси могут воспользоваться и жители п. Доссор.

Как отметили в отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Макатского района, услугами инва-такси, как правило, пользуются незрячие люди, колясочники, дети с нарушениями опорно-двигательной системы. Так, зачастую дети едут из п. Доссора в п. Макат в дневной стационар для детей с особыми потребностями, где находятся  в течение 8 часов. Кстати, с обретением инва-такси в районном филиале «Казахского общества инвалидов» создали вакансию диспетчера для колясочников.

Жанат ШАЯХМЕТОВА

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