В мечетях отменяют проповеди перед пятничным намазом

Духовное управлением мусульман Казахстана заявило о новых мерах в связи с распространением коронавируса в мире.



«Вызывает обеспокоенность распространение коронавируса в мире и рост числа заболевших людей. В связи с этим в соответствии с нормами шариата для предотвращения распространения коронавируса ДУМК сообщает следующее: с 20 марта временно приостанавливаются 30-минутные уагызы (проповеди), которые читаются перед пятничным намазом (молитва)», — говорится в сообщении ДУМК.

Ранее в Духовном управлении мусульман призвали приходить в мечети в масках, совершать омовение дома, после завершения намаза не пожимать друг другу руки, а также не приводить на пятничный намаз несовершеннолетних детей.

Также отмечалось, что желательно пожилым, больным людям и женщинам не участвовать в коллективной молитве.