В мечети утвердили меню для поминок

Новости, Социум

Представительство управления духовенства мусульман Казахстана в Атырауской области утвердило для жителей Атырауской области. меню для проведения поминок.

В меню входят:

  1. баурсаки и хлеби
  2. шелпек (лепешки)
  3. сметана
  4. конфеты, печенье
  5. одно горячее блюдо
  6. сахар
  7. хурма
  8. вода, чай

По словам главного имама Атырауской области Алтынбека Утысханулы, в Павлодаре, Алматы,  Актобе и Актау уже следуют рекомендациям духовенства. Главной целью которого являектся облегчение трат родственников усопших. 

 Алма ТУРГАНОВА

 

 

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