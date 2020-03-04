В мечети утвердили меню для поминок

Представительство управления духовенства мусульман Казахстана в Атырауской области утвердило для жителей Атырауской области. меню для проведения поминок.

В меню входят:

баурсаки и хлеби шелпек (лепешки) сметана конфеты, печенье одно горячее блюдо сахар хурма вода, чай

По словам главного имама Атырауской области Алтынбека Утысханулы, в Павлодаре, Алматы, Актобе и Актау уже следуют рекомендациям духовенства. Главной целью которого являектся облегчение трат родственников усопших.

Алма ТУРГАНОВА