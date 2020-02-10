В Макате резервуар для воды стал культурным центром

В поселке Макат резервуар для хранения воды перестраивается под культурный центр.

Пустовавшая 40 лет емкость была передана владельцем-предпринимателем в дар местному акимату. Акимат нашел ему применение. Теперь резервуар имеет внутри три этажа: на первом этаже расположится молодежный центр, на втором- музей, а на третьем этаже будет устроен выставочный зал. На сегодня строительные работы завершены на 70 процентов, на проведение реконструкции из бюджета выделено 170 млн. тенге. На наружной стороне резервуара строители нарисовали красно-желтые тюльпаны.

Алма Турганова