В ходе переписи населения трудоустроят больше 1000 человек

Новости, Социум

В этом году Национальная перепись населения пройдет с 1 по 30 октября.

Состоять она будет из двух условных этапов. Период подготовки пройдет с 1 по 30 июня. В этот промежуток  интервьюеры  проведут подомовой обход  и определят точное количество жильцов, проживающих в них. 

Особенность переписи населения 2020 года, которая будет проводиться в нашей стране в третий раз, заключается в том, что она пройдет в электронном форме. 
Об этом на пресс-конференции в РСК рассказалпредседатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан Нурболат Айдапкелов.

« Все пройдет в электронном виде. Для этого было приобретено 27 тысяч планшетов. Второе, без помощи статиста, можно будет самостоятельно  найти дома,  заполнив информацию на специальном сайте. В настоящее время в Атырауской области проживает более 645 000 человек. Мы намерены нанять 1068 человек для проведения переписи населения», — сказал Нурболат Айдапкелов.

Также на время  проведения переписи будет работать специальный сайт. То есть каждый человек может принять участие в переписи, ответив на вопросы анкеты сайта sanaq.gov.kz. Это ключевая особенность переписи этого года.

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