В Атырау завершился молодёжный чемпионат страны по боксу

Об итогах турнира, собравшего почти две сотни участников, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Главный его итог – то, что регионы включились в конкуренцию и начали по-настоящему развивать бокс разных возрастных категориях, считает главный тренер молодёжной сборной Кайрат Сатжанов :

– Прекрасная организация, объективное судейство, и, что важнее всего – впервые почти все области, за исключением Северо-Казахстанской, попали в полуфинал. Это говорит о том, что уровень в стране выровнялся, все регионы стараются, конкурируют. Как и ожидалось, чемпионами страны стали уже отмеченные победами ребята – чемпион Азии 2019 года столичный боксёр МухаммедсабырБазарбайулы в весе до 52 килограммов, призёр чемпионата мира в весе до 81 килограмма ЕрмаханЖакпеков из Восточного Казахстана. В целом могу сказать, что техника выросла, стремление к победе, мотивация у всех на высоте. Чтобы поддержать эту волну нужно проводить больше сборов, чтобы ребята чаще встречались и вместе тренировались.

В то время как взрослая команда сосредоточилась на подготовке и участии в Олимпиаде, у молодёжки также будет насыщенный год: в июле чемпионат Азии, в сентябре – чемпионат мира. Призёры этих первенств как правило затем занимают места уже во взрослой сборной, так что по итогам 2020 года болельщики смогут увидеть, кто пополнит ряды взрослой команды в следующем олимпийском цикле.