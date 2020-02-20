В Атырау создан центр развития волонтерского движения

Новости, Социум

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера в Казахстане. В Атырауской области это движение развито достаточно неплохо. В различных сферах, от медицины до помощи многодетным и людям  с ограниченными возможностями, заняты на добровольной основе сотни молодых людей.   Теперь же в рамках общенационального  волонтерского проекту «БІРГЕМІЗ» во Дворце учащихся и молодежи создан центр развития волонтерского движения», — сообщает Региональная служба коммуникаций.

Планируется, что центр объединит всех волонтеров региона. Это позволит сделать их работу системной. А главное, молодые люди будут знать, где в первую очередь требуется их помощь.

Administrator

Related Posts

20 февраля 2020 0

Штраф за аккаунт в соцсетях

20 февраля 2020 0

Водитель джипа, протаранившего дом, наказал. Но ущерба не возместил

20 февраля 2020 0

На пешеходных переходах установят лифты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *