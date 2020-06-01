В Атырау школьные «поборы» были и во время карантина

В Атырау прошла онлайн-конференция с участием директоров всех школ области и 92 членов родительских комитетов. Обсуждалась тема «поборов» с родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области.



Руководитель проектного офиса «Атырау адалдык аланы» Альфия Адиева заявила: «В прошлом году мы провели анонимный опрос около тысячи учителей и родителей – выяснилось, что в 65% случаев деньги собираются по инициативе родителей, и в 35% – по предложению учителей. При этом 30% денег идёт на подарки учителям, 38% на необходимые материалы для школы и 32% – на праздничные мероприятия для детей. Антикоррупционная служба 4 раза выступала с разъяснениями по обращениям родителей. В итоге им деньги вернули. Даже в этом году, когда с марта дети обучались дистанционно, в департамент по противодействию коррупции поступали сообщения о сборах денег». Хотя статистика сокращается: в 2019 году было 32 таких обращения, в нынешнем – 14, отметили в А.Адиева. Заместитель руководителя управления образования области Аккенже Исанбергенова подчеркнула, что обучение в школах области бесплатное. Введен официальный запрет отмечать школьные выпускные – учителя расписываются в соответствующем приказе и обязуются исполнять его.



По словам Исанбергеновой, за последние три года в Управление образования жалоб не поступало. Возмущение родителей есть, и разговоры идут, но нет обращений. И обратилась к родителям: «Давайте противостоять этому! Все обязаны подчиняться закону».