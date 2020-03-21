В Атырау предприниматели поддержали обращение Нурсултана Назарбаева

Предприниматели Атырау поддержали инициативу первого президента РК, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Первый президент Казахстана призвал оказать поддержку властям в борьбе с распространением коронавируса. Нурсултан Назарбаев также предложил создать Республиканский фонд, на счет которого все желающие помочь в борьбе с пандемии и оказать содействие стране в трудный период смогут перечислять деньги.
В условиях чрезвычайного положения крупные отечественные предприятия решили оказать поддержку региону.
Первый президент отметил, что для преодоления сложного периода необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, и каждый гражданин должен внести свой вклад.
- Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в обращении к народу призвал соотечественников к объединению. Я как предприниматель, поддерживаю данное обращение Нурсултана Назарбаева. Каждый из нас должен внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Только так мы сохраним свое здоровье и здоровье нации, — рассказала предприниматель Оразбаева Айсулу.
Предприниматели выразили уверенность, что эта инициатива приведет к дальнейшей консолидации народа и преодолению трудностей благодаря сплоченности.
- Заслушав обращение первого главы государства, я решил, что в связи с происходящими в нашей стране изменениями оставаться равнодушным будет несправедливо и неправильно. Я считаю, что данное обращение своевременно и было оглашено в нужное для народа время. Я считаю, что в этом случае предприниматели Атырауского региона поддерживают обращение и проявляют сплоченность. Мы решили, что на средства возглавляемых мной бизнес структур будет перечислено 1 млн тенге в фонд, который создал первый глава государства. Давайте вместе пройдём эти трудности, — заявил председатель филиала Союза фермеров РК по Атырауской области, предприниматель Мурат Сарманов.