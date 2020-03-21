В Атырау предприниматели поддержали обращение Нурсултана Назарбаева

Предприниматели Атырау поддержали инициативу первого президента РК, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Первый президент Казахстана призвал оказать поддержку властям в борьбе с распространением коронавируса. Нурсултан Назарбаев также предложил создать Республиканский фонд, на счет которого все желающие помочь в борьбе с пандемии и оказать содействие стране в трудный период смогут перечислять деньги.

В условиях чрезвычайного положения крупные отечественные предприятия решили оказать поддержку региону.

Первый президент отметил, что для преодоления сложного периода необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, и каждый гражданин должен внести свой вклад.

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в обращении к народу призвал соотечественников к объединению. Я как предприниматель, поддерживаю данное обращение Нурсултана Назарбаева. Каждый из нас должен внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Только так мы сохраним свое здоровье и здоровье нации, — рассказала предприниматель Оразбаева Айсулу.

Предприниматели выразили уверенность, что эта инициатива приведет к дальнейшей консолидации народа и преодолению трудностей благодаря сплоченности.