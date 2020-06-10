В Атырау паспортизировано более 3 тыс социальных объектов

В Атырауской области в целях создания доступнойсреды для людей с ограниченными возможностями, был паспортизирован 3141 объект, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. На сегодняшний день в области зарегистрировано более 23000 людей с ограниченными возможностями. Из них инвалиды первой группы — 1 895 человек, инвалиды второй группы — 9 629 человек, инвалиды третьей группы — 8049 человек. Детей с ограниченными возможностями – 3 688.

Для того, чтобы создать безбарьерную среду для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и с ограниченными возможностями, была проведена паспортизация объектов. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Альфия Тулегариева.

— В настоящее время все объекты социальной инфраструктуры области паспортизированы. В том числе проведена адаптационная работа на 1389 объектах, — пояснила она. Стоит отметить, что в Атырауской области с начала года 1303 человека с ограниченными возможностями были обеспечены техническими средствами для реабилитации.