В Атырау открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар»

Новости, Социум

При Атырауской центральной мечети «Иманғали» открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар» («Забота собратьев»), посвященный Году волонтеров. 

Активисты центра подключились к республиканской акции #BizBirgemiz и раздали многодетным и малоимущим семьям, а также одиноким людям продукты первой необходимости, одежду и многоразовые маски.

Медицинские маски многократного применения получили и пассажиры одного из автобусов в день Наурыза. 

Как отмечает главный имам мечети Алтынбек Утысханулы, такие акции волонтеры мечети намерены проводить на постоянной основе по мере поступления продуктов и одежды. А маски  шьют люди, посещающие мечеть.

Марина КУАНЫШЕВА

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