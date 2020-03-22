В Атырау открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар»

При Атырауской центральной мечети «Иманғали» открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар» («Забота собратьев»), посвященный Году волонтеров.

Активисты центра подключились к республиканской акции #BizBirgemiz и раздали многодетным и малоимущим семьям, а также одиноким людям продукты первой необходимости, одежду и многоразовые маски.

Медицинские маски многократного применения получили и пассажиры одного из автобусов в день Наурыза.

Как отмечает главный имам мечети Алтынбек Утысханулы, такие акции волонтеры мечети намерены проводить на постоянной основе по мере поступления продуктов и одежды. А маски шьют люди, посещающие мечеть.

Марина КУАНЫШЕВА