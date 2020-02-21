В «Атырау» – новый президент

Провальное выступление футбольной команды «Атырау» в минувшем сезоне не оставило болельщиков равнодушными. Активный интерес любителей футбола, их обращения во властные структуры области были услышаны.

Команда находится на очередных учебно-тренировочных сборах. При этом в администрации клуба произошли первые изменения. Назначен новый президент футбольного клуба «Атырау». Им стал Истурган Баймуханов.

В одном из ближайших номеров «ПК» намеренавстретиться с новым главой клуба и подробно рассказать читателям о планах на предстоящий сезон.

Истурган Узакбайулы Баймуханов родился 5 сентября 1957 года в Гурьеве. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина.Трудовой путь будущий президент атырауского клуба начал в 1976 году с должности техника в ПО «Гурьевнефтегазразведка». В разные годы Баймуханов возглавлял такие компании, как «Казмунайгаз-Тельф», «Арна ойл», «КазГерМунай», «Эмбамунайгаз» и ряд других. С 21 июля 2018 года до нового назначениязанимал должность председателя ТОП «Профсоюзный центр Атырауской области».

Кайрат САТАЕВ