В Атырау концерт российских певцов Мити Фомина и Анны Семенович перенесен на другую дату.

В марте 2020 года стартовал первый совместный гастрольный тур Мити Фомина и Анны Семенович по городам России, Прибалтики и Казахстана. Артисты приготовили новое шоу, в котором, помимо дуэта, есть и золотые хиты, навсегда вошедшие в фонотеку русскоязычной поп-музыки. Концерт Мити Фомина и Анны Семенович должен был состояться 14 марта в Казахском драматическом театре имени Махамбета. Все билеты, а в зале 508 мест, были проданы. Но артисты в Атырау, как и в другие города Казахстана, не приедут.

— В связи с объявлением запрета из-за коронавируса на проведение праздничных мероприятий концерт Мити Фомина и Анны Семенович перенесен на 12 октября 2020 года, — проинформировали организаторы. – Зрители могут сдать билеты в кассу театра, или оставить их, и они будут действительны 12 октября.

Светлана НОВАК