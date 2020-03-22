Украинцы поздравили жителей нефтяной столицы с Наурызом на казахском языке (+видео)

Это поздравление прислала в редакцию «ПК» лидер украинского этнокультурного объединения «Довiра» Виктория Синицына. — Наши маленькие звёздочки Алёна и Алексей Пономаренко поздравляют всех с весенним праздником Наурыз! Сегодня члены «Довiры» изучают государственный язык с удовольствием. Не так давно несколько украинцев, причем, есть и те, кто уже в возрасте, получили сертификаты. Я горжусь этим, — сказала В. Синицына.

Виктория поделилась, что сейчас тоже изучает язык, почти всё уже понимает.- А вот заговорить на казахском всё не решусь: не могу побороть пока страх — а вдруг не так назову слово? Но в этом плане над собой работаю. Наурыз құтты болсын! Осы бір табиғат ана көгілдір көктемнің жып-жылы шапағатымен жайнап тұрған сәтте сіз де зор қуаныштарға бөленгейсіз! — говорит Виктория.

Надежда Шильман