Турция открыла границы для туристов

В четверг Турция сняла ограничения на въезд и выезд для граждан Турции и граждан других стран, за исключением сухопутной границы страны с Ираном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.



Такое решение было принято после заседания Кабинета министров во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Воздушные перевозки будут координироваться в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, иностранных дел и транспорта. Граждане Турции и иностранцы, въезжающие в Турцию, будут проходить медицинский осмотр. Новый указ был разослан во все провинции страны.



Напомним, по состоянию на 11 июня в Турции зарегистрировано 987 новых случаев заражения коронавирусом. 1 021 случай выздоровления и 17 смертельных случаев. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в результате пандемии коронавируса во всем мире погибло более 459 500 человек. Количество подтвержденных случаев инфицирования равно 7,72 млн.