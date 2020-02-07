Тонкий и опасный лед на Урале раскололи катером (+видео)

Судно ТОО «Амангельды» по просьбе сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области прошло сегодня от села Дамба до объездного моста.

Как сообщила пресс-служба департамента, аномальное тепло нынешний зимой представляет большую опасность. С начала года в Урале утонули шесть человек. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников ЧС, люди безрассудно переходят реку, продолжают ловить рыбу на тонком льду. Поэтому в целях безопасности жизни граждан решено было расколоть лед.

Как прогнозируют синоптики, в ближайшее время столбик термометра максимально низко опустится до -5 днем, ночью до -12. В целом по Казахстану до конца февраля ожидается теплая погода до +20.

Марина КУАНЫШЕВА