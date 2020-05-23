Стихи Нажимеденова прозвучат на последнем звонке в Атырау

В Атырау на последнем звонке школьники прочитают стихи выдающегося поэта Жумекена Нажимеденова, которому в этом году исполняется 85 лет, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.



Эстафета чтения стихов #Jumeken85, посвященная 85-летию выдающегося поэта, одного из авторов гимна Казахстана – Жумекена Нажимеденова началась месяц назад. Поэтический челлендж инициирован телеканалом «Атырау». Главная цель — воспитание патриотизма у молодого поколения через популяризацию и пропаганду творческого наследия поэта. Начавшуюся в Атырау стихотворную эстафету поддержали как школьники из разных уголков Казахстана, так и видные государственные и общественные деятели, руководители высших учебных заведений, интеллигенция. Среди них исследователь искусства Илья Жаканов, композитор Толеген Мухамеджанов, председатель правления Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, поэт Светкали Нуржан, депутаты Сената Парламента РК Нурторе Жусуп, Сарсенбай Енсегенов, министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова. Итогом общенациональной эстафеты станет чтение стихов Жумекена Нажимеденова учениками школ Атырауской области на последнем звонке.



«В рамках Года волонтера данное мероприятие проводится учащимися школ на добровольной основе. Наше предложение поддержало и областное управление образования. Очень надеемся, что ученики и родители поддержат эту инициативу», — говорит автор идеи, директор телеканала «Атырау» Канат Ауесбай.