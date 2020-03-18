Сколько железнодорожных билетов сдали атыраусцы

В связи с коронавирусом и отменой многих маршрутов атыраусцы массово сдают билеты в кассы. Уже сдано 2658 билетов.

Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций директор железнодорожного вокзала города Атырау Айбек КУАНЫШЕВ, на 18 марта сдано билетов на общую сумму 19 млн. 254 тыс. 672 тенге. Все деньги возвращаются.

— Из этой суммы 1 млн. 679 тыс. 348 тенге – по безналичному расчету, то есть люди покупали билеты в онлайн режиме. Эти деньги возвращены на карты, — проинформировал Айбек КУАНЫШЕВ.

Признав, что сначала были проблемы с возвратом денег из-за нехватки наличности в кассах железнодорожного вокзала. На данный момент возврат денег налажен.

Светлана НОВАК