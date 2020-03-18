Сколько железнодорожных билетов сдали атыраусцы

Новости, Социум

В связи  с коронавирусом и отменой многих маршрутов атыраусцы массово сдают билеты в кассы. Уже сдано 2658 билетов.

Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций  директор железнодорожного вокзала города Атырау Айбек КУАНЫШЕВ, на 18 марта сдано билетов на общую сумму 19 млн. 254 тыс. 672 тенге. Все деньги возвращаются.

— Из этой суммы 1 млн. 679 тыс. 348 тенге – по безналичному расчету, то есть люди покупали билеты в онлайн режиме. Эти деньги возвращены на карты, — проинформировал Айбек КУАНЫШЕВ.

Признав, что  сначала были проблемы  с возвратом денег  из-за нехватки наличности в кассах железнодорожного вокзала. На данный момент возврат денег налажен.

Светлана НОВАК

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